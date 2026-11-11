Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF

Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Sursa foto: ANAF
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Un apartament cu două camere din România a fost scos la vânzare de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la un preț de pornire de numai 4.743 de euro. Locuința are o suprafață de peste 42 de metri pătrați, însă oferta vine cu o particularitate importantă: cumpărătorul nu va deveni proprietarul întregului imobil.

Apartamentul se află în orașul Oravița, din județul Caraș-Severin, într-un bloc construit în anul 1970. ANAF a scos la vânzare doar jumătate din dreptul de proprietate asupra locuinței, prin intermediul unei proceduri de licitație.

Cum arată apartamentul vândut de ANAF

Locuința are o suprafață utilă de 42,23 de metri pătrați și este compartimentată în două camere, bucătărie și dependințe.

Apartamentul se află într-un bloc construit în 1970, cu structură de rezistență din beton armat. Potrivit descrierii publicate în anunțul de vânzare, imobilul este renovat.

Proprietatea include și o cotă de 16 metri pătrați din terenul aferent părților de folosință comună ale clădirii.

Prețul de pornire al licitației este de 25.325 de lei, echivalentul a aproximativ 4.743 de euro. Valoarea de evaluare indicată în anunț este de 50.650 de lei, astfel că suma de pornire a fost redusă cu 50%.

Sursa foto: ANAF

Ce trebuie să știe cei interesați de oferta ANAF

ANAF scoate la vânzare numai o cotă de 1/2 din dreptul de proprietate asupra apartamentului. Astfel, persoana care câștigă licitația va deveni coproprietar, fără să dobândească automat dreptul exclusiv de folosință asupra întregii locuințe.

Această situație poate complica utilizarea sau revânzarea imobilului, deoarece drepturile celuilalt coproprietar trebuie respectate.

Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să achite o garanție de aproximativ 2.532 de lei, echivalentul a circa 474 de euro, reprezentând 10% din prețul de pornire.

Anunțul de vânzare este valabil în perioada 10 noiembrie – 10 decembrie 2026, procedura fiind organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Prețul de pornire a generat numeroase comentarii pe rețelele de socializare, unde mai mulți utilizatori și-au exprimat neîncrederea în corectitudinea unor astfel de proceduri de vânzare. Un internaut a scris, într-un comentariu publicat pe Facebook: „Voi chiar credeți că un om de rând poate cumpăra? Ei scot la vânzare și tot acolo, între ei, se cumpără. Am văzut cu ochii mei că așa s-a întâmplat cu un apartament din blocul meu”, potrivit Click.

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