Premieră în finala Asia Express 2026! Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc, suspendați la etajul 88

Premieră în finala Asia Express 2026! Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc, suspendați la etajul 88
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Finala Asia Express are loc miercuri, 11 noiembrie/ sursă foto: Antena 1
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Asia Express se apropie de marea finală. După două luni de provocări, teniuni și situații limită, Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă vor lua startul la ultima cursă de pe Drumul Mătăsii. 

După mii de kilometri parcurși, două luni de aventură și teste limită, Drumul Mătăsii ajunge miercuri, 11 noiembrie, la final. Echipele Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alin Alexuc se vor duela pentru marele premiul în valorea de 30.000 de euro. Ultima cursă din Asia are loc în locurile emblematice din Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din lume. Pentru a obține cifrele codurilor necesare fiecărei probe, cele două echipe vor avea de îndeplinit mai multe criterii, de la descifrat coduri, ședință foto subacvatică, până la misiuni de tipul celor „escape room”, jocuri de inteligență, rezistență și comunicare.

Fiecare confruntare este contracronometru, însă, de departe, cea mai provocatoare probă va avea loc la etajul 88 al unei clădiri din Shanghai. În trailerul de prezentare al ultimei curse de pe Drumul Mătăsii, concurenții apar pe o platformă metalică suspendată, asigurați cu lanțuri și chingi de protecție, asemenea unor alpiniști. Conform imaginilor, în acele clipe, concurenții au fost copleșiți de trăirile intense de la înălțime, fiind incapabili să își controleze emoțiile într-un moment în care presiunea era deja uriașă.

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Finala Asia Express 2026/ sursă foto: Antena 1

De asemenea, unul dintre momentele tensionate ale ultimei probe a avut loc într-un salon de masaj tradițonal la tălpi. Ceea ce părea să fie un moment de liniște și relaxare s-a transformat într-o experiență de groază. Stimularea anumitor puncte sensibile din talpă presupune o tehnică de masaj care poate provoca durere. Atât Valaerie Lungu, cât și Gabi Torje au resimțit din plin senzațiile intense. Tipetele și urletele celor doi ar fi atras atenția celor din jur, care ar fi solicitat ajutorul poliției locale: „A venit poliția că am țipat eu?”, a spus Valerie – vezi AICI detalii.

La ce oră începe finala Asia Express 2026

În semifinala de marți, 10 noiembrie, Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au fost eliminate din cursa pentru marea finală. După ce au vândut bulz localnicilor, au trecut trestul cunoștințelor despre cultura chineză și au îndeplinit cu brio misiunea agenților secreți, soarta celor două a depins exlcusiv de culoarea perlelor din cutiile misterioase obținute de la Irina Fodor. Din păcate, unul dintre cufere a ascuns perla roșie  ce le-a pus capăt aventurii.

Ultimul episod al sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii va începe la ora 20:30 pe Antena 1 și Antena Play. Rămâne de văzut ce echipă va ajunge prima la Irina Fodor și cine va câștiga trofelul și premiul în valoare de 30.000 de euro.

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