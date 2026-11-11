Alertă ANM! Cod galben de vreme severă. Meteorologii anunță precipitații de până la 60 l/mp și vânt puternic

Alertă ANM! Cod galben de vreme severă. Meteorologii anunță precipitații de până la 60 l/mp și vânt puternic
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Ploile se întorc în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă meteo de vreme severă, dar și un cod galben de ploi și vânt. Cantitățile de apă pot depăși 60 l/mp, iar rafalele de vânt vor ajunge la 90 km/h. Ce zone sunt afectate?

Vremea se schimbă din nou, iar meteorologii au emis mai multe alerte meteo. În vestul, nord-vestul și local în centrul țării se vor înregistra precipitații abundente. De asemenea, Banatul, sudul Crișanei și zonele montane din vest se află sub cod galben de ploi abundente și vânt, cu rafalele ce vor ajunge la 90 km/h.

Meteorologii anunță ploi și vânt puternic

ANM a emis o alertă de vreme rea, cu ploi și vânt. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 22 și vizează vestul, nord-vestul și local centrul țării.

„În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h”, anunță specialiștii.

De asemenea, a fost emisă și o alertă cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22 – 12 noiembrie, ora 22. În intervalul menționat, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană.

Cod galben de ploi /Foto: meteoromania.ro

Prognoza meteo pentru Capitală

În Capitală, vremea începe să se încălzească, deși și aici pot apărea precipitații. În noaptea de miercuri spre joi, cerul va avea înnorări și trecător va ploua. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi de 5… 6 grade Celsius.

Joi, 12 noiembrie, vremea începe să se încălzească treptat. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade Celsius.

Ziua de vineri, 13 noiembrie, aduce o surpriză pentru bucureșteni. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări, iar pe seară pot apărea precipitații reduse.

 

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