1.000 lei amendă pentru toți șoferii din București care fac această greșeală în 2026. Majoritatea cred că e ceva normal, dar legea este clară

Șoferii din București care își lasă mașinile pe spațiile verzi riscă amenzi destul de mari, chiar dacă parchează numai pentru câteva minute. Lipsa locurilor de parcare nu justifică ocuparea terenurilor destinate vegetației, iar sancțiunile pot ajunge la 1.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de reglementările aplicabile.

Parcarea pe spațiile verzi reprezintă o problemă frecvent întâlnită în Capitală, în special în cartierele aglomerate, unde numărul autoturismelor depășește capacitatea parcărilor amenajate. De altfel, parcarea pe spațiile verzi este una dintre abaterile sancționate cel mai des de Poliția Locală.

Unii conducători auto aleg să își lase mașinile pe terenurile din apropierea blocurilor, considerând că nu încalcă regulile dacă staționează pentru scurt timp sau dacă suprafața respectivă nu mai este acoperită de iarbă.

Ce amenzi riscă șoferii care parchează pe spațiul verde

În București, protejarea spațiilor verzi este reglementată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, dar și prin acte normative adoptate la nivelul sectoarelor.

Poliția Locală se bazează pe hotărâri precum HCGMB 120/2010 privind normele de salubritate și igienizare ale Municipiului Bucuresti, dar și alte hotărâri privind normele de protecție a spațiilor verzi.

Pentru persoanele fizice, amenzile pot ajunge chiar și la 1.500 de lei, iar în cazul celor juridice chiar la 2.500. Pe lângă amenzi, în anumite situații, autoritățile pot dispune ridicarea vehiculului, ceea ce presupune costuri suplimentare pentru proprietar.

Poți primi amendă dacă terenul nu mai are iarbă?

Un aspect important este destinația legală a terenului. O suprafață care a fost degradată prin trecerea repetată a autoturismelor nu devine automat loc de parcare, iar șoferii pot fi în continuare amendați dacă terenul figurează ca spațiu verde în documente. Astfel, faptul că un teren este acoperit cu pământ sau noroi nu înseamnă neapărat că șoferii au dreptul să își lase mașinile acolo.

În 2026, controalele s-au inăsprit, mai ales în sectoarele unde s-au făcut amenajări noi, polițiștii locali din sectoarele 3, 4 și 6 fiind foarte activi în acest sens.

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