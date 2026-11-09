Amendă de 10.000 de lei pentru românii care taie acest copac din curte. Este protejat de lege, la fel ca nucul

Amendă de 10.000 de lei pentru românii care taie acest copac din curte. Este protejat de lege, la fel ca nucul
Copac tăiat/ sursa foto:pexels
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Românii care au un copac în curte trebuie să știe că, dacă este vorba despre un castan comestibil, nu au voie să îl taie fără autorizație. Acești copaci sunt protejați prin lege, la fel ca nucul. Cei care nu țin cont de acest aspect riscă amenzi usturătoare. 

Oamenilor le place să planteze flori sau copaci în propria curte. Cei care dețin castani comestibili sau nuci și doresc să îi taie trebuie înainte să primească aprobare. Potrivit legii pomiculturii nr. 348/2003, există reguli stricte pentru aceste specii, inclusiv atunci când cresc izolat în curțile românilor. Oamenii care nu țin cont și nu trimit o cerere înainte să acționeze riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Amendă de 10.000 de lei pentru românii care taie castani comestibili

În România, există trei acte normative în acest sens: Legea pomiculturii nr. 348/2003, Legea nr. 24/2007 privind spațiile verzi și OUG nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate. Potrivit legii nr. 348/2003, articolul 17 lit. b) prevede:

„Tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizației-model prevăzute în anexa nr. 3”.

De asemenea, lit. c) prevede că solicitarea pentru aprobarea tăierii castanului comestibil sau al nucului trebuie trimisă cu o lună înainte.

„Cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii”.

Cei care nu respectă legea pot primi amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Astfel, tăierea unui singur nuc sau castan din curte poate atrage după sine sancțiuni serioase.

Unde depui cererea?

Înainte de a acționa, cererea trebuie depusă și va fi analizată de specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene sau ai municipiului București. Totodată, legea stabilește și criterii pentru autorizare. De exemplu, pomii trebuie să fie îmbătrâniți și să prezinte ramuri uscate în proporție de 60% din coroană.

Așadar, simplul fapt că nucul sau castanul comestibil este bătrân sau că proprietarul se teme de vreo catastrofă nu este suficient să fie tăiat automat, fără documente. În cazul în care un copac este deja desprins, oamenii trebuie să solicite o evaluare de specialitate și să contacteze autoritatea competentă pentru a afla dacă este necesară aprobarea sau nu.

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