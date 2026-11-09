Cât a costat cadoul primit de Luis Gabriel. Haziran nu s-a uitat la bani când a plătit pentru soțul ei

Cât a costat cadoul primit de Luis Gabriel. Haziran nu s-a uitat la bani când a plătit pentru soțul ei
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Cât a costat cadoul lui Haziran pentru Luis Gabriel / Sursa foto: Social media
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Luis Gabriel a împlinit 29 de ani pe 6 noiembrie și a avut parte de o surpriză de proporții din partea soției sale. Haziran i-a pregătit un cadou special care își poate găsi locul într-o colecție dedicată pasiunii sale pentru că nici suma plătită nu a fost una de neglijat.

Cântărețul a fost sărbătorit în familie, iar partenera lui a avut grijă să îi pregătească o aniversare pe cinste. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Haziran și a aflat mai multe detalii despre surprizele pregătite pentru ziua de naștere a lui Luis Gabriel. (Mai multe detalii AICI)

Cât a costat cadoul pentru Luis Gabriel

Haziran și Luis Gabriel formează o familie frumoasă de mai mulți ani, iar cântăreața nu s-a uitat la bani când a achiziționat cadouri de lux. Printre darurile primite s-a numărat un telefon de ultimă generație, al cărui preț este cuprins între 7.700 și 8.500 de lei, în funcție de model și configurație.

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Totuși, cel mai mult l-a bucurat un obiect legat de una dintre marile sale pasiuni, fotbalul. Haziran a ales o pereche de ghete inspirată de încălțămintea sportivă purtată de Lionel Messi la începutul carierei. Modelul face parte dintr-o colecție specială dedicată celebrului fotbalist, are nuanțe de alb și bleu, cu detalii aurii, și costă aproximativ 1.200 de lei.

„I-am luat un telefon și o pereche de ghete de fotbal de la Messi, purtate de marele fotbalist la meciul de retragere. Nu se aștepta! Lui îi place foarte mult tot ce are legătură cu fotbalul și cu Messi. Și Luis joacă fotbal. Duminica se întâlnește cu băieții la fotbal și a spus că le va inaugura atunci. Eu mi-aș dori să reușesc cumva să îl duc să îl întâlnească pe Messi.”, a spus Haziran pentru Cancan.ro.

Sursa foto: Instagram

Luis Gabriel este un mare admirator al lui Messi și obișnuiește să joace fotbal în timpul liber, întâlnindu-se cu prietenii pentru meciuri. De altfel, artistul a povestit în trecut că și-ar fi dorit să urmeze o carieră în fotbal, însă a ales în cele din urmă muzica. Haziran speră chiar să îi poată organiza o întâlnire cu idolul său.

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