Îl mai știi pe Americanu’ din „La Bloc”? Cum arată și cu ce se ocupă acum

Emil Mitrache a devenit cunoscut publicului în urma interpretării rolului Americanu’ din serialul „La Bloc”. După mai mulți ani s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe alte sectoare ale vieții. De curând, a povestit că a trecut prin probleme de sănătate serioase, dar a spus și cu ce se mai ocupă.

Serialul românesc „La Bloc” a fost un fenomen. Emil Mitrache i-a impresionat pe telespectatori cu stilul său excentric, însă în viața reală trăiește complet diferit. În timpul pandemiei, a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă asimptomatică, dar a reușit să se pună pe picioare în urma unei intervenții extrem de complicate. Totul a fost depistat cu ajutorul soției sale. Pe plan profesional, fostul actor a dezvăluit că a făcut de toate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Emil Mitrache a fost operat

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Emil Mitrache a povestit că soția sa a insistat în timpul pandemiei să își facă investigații medicale.

Deși el nu a bănuit nimic, iată că medicii au constatat o dilatație rapidă a aortei. Fostul actor a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum este mai bine ca oricând.

„Viața e un fir de ață. Norocul a fost că a fost descoperit la timp, am avut o dilatare de aortă, care nu te doare decât în ultima clipă. Eram în pandemie, nu mă durea nimic. Stăteam acasă, nu făceam efort mare. Soția m-a trimis la analize și am mers ca să scap de gura ei. Și atunci am descoperit, nu am realizat cât de mare era pericolul, a crescut foarte repede, s-a dilatat. Am scăpat”, a povestit Emil Mitrache.

Americanu’ a dezvăluit, de asemenea, în trecut, că costul pentru o astfel de operație a fost la acea vreme 12.000 de euro. El a fost ajutat de un prieten din punct de vedere financiar. Totuși, el a mai precizat că, deși intervenția a avut succes, este nevoit să ia tratament toată viața.

„Acum 5 ani a costat 12.000 de euro. Mi-au zis prieteni din SUA că în State e peste 100 de mii de dolari. Nu am avut bani, m-a ajutat un prieten căruia îi datorez viața. A durat 8 ore operația și după 5 zile am plecat acasă. Tratamentul îl iau toată viața, pentru că am și o valvă metalică. Valva aortică era făcută praf de la dilatare și mi s-a pus o valvă metalică”, a relatat el, potrivit Wowbiz.

Cu ce se ocupă acum Emil Mitrache

Fostul actor a recunoscut că de-a lungul timpului a avut mai multe ocupații. El a activat în domenii precum cel al asigurărilor, dar a fost și mediator. În prezent, Emil Mitrache este ghid turistic autorizat.

„Am fost în asigurări, am fost mediator. Am făcut toate ocupațiile. Toate implică comunicare cu alți oameni. Acum m-am făcut ghid, alte examene. Am început din 2018, a fost o mică pauză cu pandemia. Am făcut școală, cu autorizație, sunt acreditat. Doar cu turiști care vin în România. Vorbesc engleză”, a adăugat el.

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