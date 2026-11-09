Îl mai știi pe Americanu’ din „La Bloc”? Cum arată și cu ce se ocupă acum

Îl mai știi pe Americanu’ din „La Bloc”? Cum arată și cu ce se ocupă acum
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Emil Mitrache/ sursa foto: colaj CANCAN
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Emil Mitrache a devenit cunoscut publicului în urma interpretării rolului Americanu’ din serialul „La Bloc”. După mai mulți ani s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe alte sectoare ale vieții. De curând, a povestit că a trecut prin probleme de sănătate serioase, dar a spus și cu ce se mai ocupă. 

Serialul românesc „La Bloc” a fost un fenomen. Emil Mitrache i-a impresionat pe telespectatori cu stilul său excentric, însă în viața reală trăiește complet diferit. În timpul pandemiei, a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă asimptomatică, dar a reușit să se pună pe picioare în urma unei intervenții extrem de complicate. Totul a fost depistat cu ajutorul soției sale. Pe plan profesional, fostul actor a dezvăluit că a făcut de toate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Emil Mitrache a fost operat

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Emil Mitrache a povestit că soția sa a insistat în timpul pandemiei să își facă investigații medicale.

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Deși el nu a bănuit nimic, iată că medicii au constatat o dilatație rapidă a aortei. Fostul actor a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum este mai bine ca oricând.

„Viața e un fir de ață. Norocul a fost că a fost descoperit la timp, am avut o dilatare de aortă, care nu te doare decât în ultima clipă. Eram în pandemie, nu mă durea nimic. Stăteam acasă, nu făceam efort mare. Soția m-a trimis la analize și am mers ca să scap de gura ei. Și atunci am descoperit, nu am realizat cât de mare era pericolul, a crescut foarte repede, s-a dilatat. Am scăpat”, a povestit Emil Mitrache.

Americanu’ a dezvăluit, de asemenea, în trecut, că costul pentru o astfel de operație a fost la acea vreme 12.000 de euro. El a fost ajutat de un prieten din punct de vedere financiar. Totuși, el a mai precizat că, deși intervenția a avut succes, este nevoit să ia tratament toată viața.

Emil Mitrache/ sursa foto: social media

Emil Mitrache/ sursa foto: social media

„Acum 5 ani a costat 12.000 de euro. Mi-au zis prieteni din SUA că în State e peste 100 de mii de dolari. Nu am avut bani, m-a ajutat un prieten căruia îi datorez viața. A durat 8 ore operația și după 5 zile am plecat acasă. Tratamentul îl iau toată viața, pentru că am și o valvă metalică. Valva aortică era făcută praf de la dilatare și mi s-a pus o valvă metalică”, a relatat el, potrivit Wowbiz.

Cu ce se ocupă acum Emil Mitrache

Fostul actor a recunoscut că de-a lungul timpului a avut mai multe ocupații. El a activat în domenii precum cel al asigurărilor, dar a fost și mediator. În prezent, Emil Mitrache este ghid turistic autorizat.

„Am fost în asigurări, am fost mediator. Am făcut toate ocupațiile. Toate implică comunicare cu alți oameni. Acum m-am făcut ghid, alte examene. Am început din 2018, a fost o mică pauză cu pandemia. Am făcut școală, cu autorizație, sunt acreditat. Doar cu turiști care vin în România. Vorbesc engleză”, a adăugat el.

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