Dovada clară că au rămas împreună după Insula Iubirii! Prințul Marco și Bianca, dar și Mocăniță cu Andrușca, prezenți la un eveniment

Deși Insula Iubirii nu s-a terminat, iar concurenții și ispitele ar trebui să păstreze secretul în ceea ce privește deznodământul final, se pare că unii au uitat complet că au semnat un contract cu Antena 1. Până acum, speculațiile în ceea ce îi privește pe unii concurenți au fost multe, însă acum a venit dovada finală, căci s-au dat singuri de gol. Prințul Marco și Bianca, dar și Mocăniță și Andrușca nu au mai păstrat niciun secret și s-au afișat împreună la un eveniment.

Insula Iubirii a ajuns aproape de final, iar fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare deznodământul final. Însă, în cazul unora, adevărul a ieșit la suprafață mult mai devreme. Unii concurenți, dar și unele ispite nu au mai ținut cont de nimic și s-au tot afișat împreună în mediul online.

Este cazul Andrușcăi și a lui Mocăniță, care de ceva vreme fac live-uri pe TikTok din aceeași casă, așa că internauții au tras rapid concluzia că au plecat din Thailanda împreună. În aceeași situație se află și Prințul Marco și Bianca. Și aceștia au fost surprinși împreună, semn că Bianca și-a iertat soțul după infidelitatea cu Gabriella.

Ei bine, dacă mai exista vreun dubiu, acum a venit dovada finală. Cei patru chiar nu mai țin cont de nimic și s-au afișat împreună la un eveniment. Cele două cupluri au participat la botezul băiețelului Iustinei și al lui Cornel, cei doi foști concurenți Insula Iubirii sezonul 8.

S-au dat de gol la botez

În weekendul ce tocmai a trecut, Iustina Loghin și Cornel Luchian, concurenți ai sezonului 8 Insula Iubirii, au organizat petrecerea de botez pentru fiul lor, Milan. Printre invitații de la marele eveniment s-au numărat mai mulți concurenți, dar și ispite de la Insula Iubirii. Pe lista invitaților au fost și Prințul Marco și Bianca, dar și Mocăniță și Andrușca.

Cei patru nu s-au prea sinchisit să se ascundă. Bianca Ghiurcă și Andrușca s-au postat împreună pe Instagram și la fel au făcut și Mocăniță și Prințul Marco. Postările de cuplu nu au existat, însă câteva filmări de la botez au apărut în mediul online.

Iar dacă postările de pe Instagram nu erau destul de sugestive, în clipurile de la botez se vede clar tot. Cele două cupluri nu s-au ascuns de privirile curioșilor și au petrecut de mama focului. Așadar, este clar că fanii Insula Iubirii au primit un mare spoiler chiar de la concurenți. Toți cei patru au uitat de contractul semnat cu Antena 1 și s-au dat de gol. Imaginile sunt grăitoare.

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