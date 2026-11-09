Ispita Gabriella este cu gândul tot la Prințul Marco! Mesajul clar transmis pentru soțul Biancăi: „Sufletul meu de Marco să fie ocupat”

Gabriella, un nou mesaj pentru Prințul Marco
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Deși filmările pentru Insula Iubirii s-au terminat de ceva timp, se pare că ispita Gabriella este cu gândul tot la Prințul Marco. Bruneta nu l-a uitat pe cel de care s-a îndrăgostit în Thailanda și a transmis un nou mesaj cu subînțeles.

Gabriella și Prințul Marco au simțit o atracție încă de la început unul pentru altul, iar mai apoi au admis că s-au îndrăgostit. Acum, în cea mai recentă ediție a emisiunii, aceștia au picat complet în ispită. La date-ul de 24 de ore și-au dat frâu liber sentimentelor și nu au mai ținut cont de nimic. Ei bine, se pare că după tot ce s-a întâmplat în Thailanda, Gabriella nu a putut să îl uite pe soțul Biancăi Ghiurcă nici acum.

Ispita Gabriella este cu gândul la Prințul Marco

Prințul Marco și Gabriella au trăit intens experiența de la Insula Iubirii, iar în cele din urmă au ales să meargă până la capăt și nu au mai ținut cont de nicio limită impusă de Bianca. Concurentul și-a înșelat soția și s-a bucurat din plin de compania Gabriellei. Ei bine, se pare că sentimentele ispitei pentru Marco au fost cât se poate de reale, iar aceasta nu l-a uitat nici acum.

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Recent, Gabriella a postat un nou mesaj care a atras atenția tuturor. Ispita este tot cu gândul la Marco și i-a făcut o nouă declarație de dragoste. Bruneta s-a filmat în timp ce asculta o melodie de dragoste și a transmis un nou mesaj direct pentru Marco.

„Sufletul meu de Marco să fie ocupat. Deodată să nu mă mai trezesc cu tine în pat. Am avut un vis cu tine, că te întorceai la mine și din rău m-am făcut bine”, sunt versurile pe care Gabriella le-a fredonat.

Gabriella, un nou mesaj pentru Prințul Marco /Foto: TikTok

Așadar, deși filmările pentru Insula Iubirii s-au terminat în urmă cu câteva luni, se pare că Gabriella încă este cu gândul la ce s-a întâmplat în Thailanda. Nu este primul mesaj de acest gen pe care ispita l-a transmis în ultimele zile. De asemenea, aceasta s-a mai filmat în timp ce asculta o melodie ce vorbește despre amintiri și dorul pentru o relație trecută și a făcut, din nou, referire la Marco. Versurile piesei spun: „Deși au trecut deja o mie de nopți de când mă gândesc la tine și îți aprind o lumânare”. Ei bine, ispita a completat aceste versuri cu propriul mesaj.

„Nu sunt o mie de nopți, dar au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări ca să-ți meargă totul bine, chiar dacă nu ești alături de mine”, a fost completarea făcută de Gabriella.

 

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Foto: Instagram, Captură Antena 1

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