Noi probleme de sănătate pentru Oana Lis, la 3 ani după ce a primit un diagnostic crunt: „Pentru biopsie trebuie să mai aștept 2 săptămâni”

Oana Lis trece prin momente dificile atât din punct de vedere financiar, cât și medical. Partenera de viață a fostului primar general al Capitalei a ajuns din nou în sala de operație pentru îndepărtarea unor formațiuni de piele.

Problemele par să se țină lanț pentru soția lui Viorel Lis. Blondina are nevoie de alte două intervenții, iar în acest moment așteaptă cu sufletul la gură rezultatul unei biopsii care urmează să stabilească dacă există motive de îngrijorare.

Oana Lis se confruntă cu o perioadă destul de dificilă, întrucât partenera fostului primar a primit, în urmă cu trei ani, diagnosticul de cancer de piele. La acea vreme, a fost vorba de carcinom spinocelular, o formă despre care se spune că este agresivă și care i-a indus multă teamă. Acum, medicii au îndepărtat un papilom aflat în zona intimă, iar proba a fost deja trimisă la laborator pentru mai multe investigații.

Soția lui Viorel, nerebdătoare să afle rezultatul biopsiei

Oana a mărturisit că i-a fost greu să ajungă la medic, motivul fiind zona în care apăruse formațiunea.

„Mi-am cauterizat niște creșteri să zicem așa. Acum trei ani am avut cancer. Există cancerul de piele de 3 feluri: bazocelular, spinocelular, care e mai agresiv și melanomul, care este cel mai periculos, cu șanse de metastaze. Cel spinocelular pe care l-am avut eu e foarte complicat, pentru că e agresiv și se duce în jos, în corp. E o dereglare a celulelor. Aveam o pată de doi ani și nu trecea și s-a mărit ca formă. Am avut pe spate. Acum am avut un papilom care a fost la biopsie, din păcate îl aveam într-o zonă intimă și mi-a fost jenă să mă duc. (…) Și a început să sângereze. Am stat o săptămână și mi-am făcut curaj și am mers. Mi-a scos acest papilom, îl duce la biopsie. Mi-am cauterizat altele și mai am pe corp. Am făcut acum câteva zile și pentru biopsie trebuie să mai aștept două săptămâni”, a declarat Oana Lis, la Antena Stars.

Pe lângă problemele medicale cu care se confruntă, blondina are și o situație financiară precară. În urmă cu câteva zile, aceasta a publicat un mesaj în mediul online în care cerea un milion. Ea a menționat că la mijloc nu ar fi vorba de o glumă.

Costurile pe care le are pentru îngrijirea soțului său și problemele care apar pe parcurs afectează serios bugetul familiei. Ea a menționat că, în repetate rânduri, banii s-au terminat până la venirea pensiei.

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