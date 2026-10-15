Oana Lis, decizie radicală după ce s-a săturat de jigniri! Ce a făcut în urmă cu puțin timp: „Cel mai scârbos”

Oana Lis, decizie radicală după ce s-a săturat de jigniri! Ce a făcut în urmă cu puțin timp: „Cel mai scârbos”
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Gestul făcut de Oana Lis față de cei care o critică / Sursa foto: Facebook
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Oana Lis este una dintre cele mai cunoscute personaje din showbizul românesc și rămâne activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent momente din viața sa. Deși se bucură de aprecierea unei comunități numeroase de urmăritori, vedeta se confruntă și cu persoane care o critică sau îi adresează mesaje răutăcioase. Sătulă de comentariile jignitoare, soția lui Viorel Lis a luat o decizie importantă în privința celor care îi urmăresc activitatea online.

Oana Lis a ales să nu mai tolereze comportamentele pe care le consideră lipsite de respect și a început să elimine din comunitatea sa virtuală persoanele care îi adresează cuvinte urâte. Recent, aceasta a dezvăluit că a blocat nu mai puțin de 30 de utilizatori, în urma unor interacțiuni care au deranjat-o.

Sursa foto: Social media

Oana Lis și-a blocat urmăritorii care o criticau

Dintre cele 30 de persoane blocate, 28 sunt femei, iar două sunt bărbați. Oana Lis a explicat că nu consideră necesar să păstreze pe pagina sa oameni care aleg să o jignească, mai ales în condițiile în care aceștia nu o cunosc în viața reală.

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Un aspect care a deranjat-o în mod deosebit a fost atitudinea femeilor care le atacă verbal pe alte reprezentante ale sexului feminin fără să aibă un motiv concret. Pentru vedetă, astfel de comportamente sunt greu de înțeles, iar respectul reciproc ar trebui să fie esențial în orice interacțiune.

Soția fostului primar al Capitalei a transmis că preferă să își construiască un cerc virtual în care oamenii comunică civilizat și nu recurg la jigniri. Aceasta a făcut și un apel către urmăritoarele sale, îndemnându-le să păstreze aproape persoanele care vorbesc frumos despre celelalte femei.

„Dădui 30 de block-uri!!! 28 de femei și 2 bărbați. Îmi făcui puțin timp… pentru că nu toți merită să stea pe pagina mea. Cred că cel mai scârbos lucru este o femeie care jignește altă femeie. Gratuit, fără să-i fi făcut nimic, fără să o cunoască personal. Și cu cuvinte urâte, de mahala. Țineți lângă voi doar femeile care vorbesc frumos despre alte femei. Una e bârfa așa, de o cafea… și mie îmi place… dar n-ai să mă vezi niciodată vorbind în halul ăsta despre o altă femeie, indiferent cine ar fi sau ce ar fi făcut vreodată în viața ei”, a scris Oana Lis pe Facebook.

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