Vești îngrijorătoare despre Viorel Lis. Oana a dezvăluit prin ce trece fostul edil: „A căzut lângă pat”

Vești îngrijorătoare despre Viorel Lis. Oana a dezvăluit prin ce trece fostul edil: „A căzut lângă pat”
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Oana și Viorel Lis/ sursă foto: colaj CANCAN
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Viorel Lis (82 de ani) se confruntă cu probleme medicale severe. Starea de sănătate a fostului edil al Capitalei se degradează de la lună la alta, iar Oana Lis (47 de ani) se gândește cu groază la cele mai sumbre scenarii. 

Viorel Lis suferă de diabet de aproximativ 20 de ani, boala care i-a afectat deja 80% din vedere, iar în ultima perioadă se plânge de dureri din ce în ce mai mari la nivelul oaselor și al mușchilor. În această situație, Oana Lis se vede nevoită să solicite constant ajutor medical de specialitate. Ea mărturisește că este copleșită de griji și probleme, însă este dispusă să încerce tot ce este omenesc pentru binele soțului ei.

”Are un diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor (…) I-am spus că e afectată 80% vederea, că are nevoie de operație (…) El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri (…) Îl ia durerea și îi crește tensiunea (…) Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an (…) Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a spus Oana Lis.

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Viorel Lis a ajuns la spital

Oana și Viorel Lis/ Foto Instagram

Oana Lis: ”Nu mai știu ce să-i fac”

În cadrul unui interviu, Oana Lis a vorbit deschis despre situația delicată în care a ajuns Viorel Lis. Aceasta a explicat că, din păcate, tratamentul pe care îl administrează nu își mai face efectul, motiv pentru care se gândește serios la varianta să îl interneze într-o clinică specializată.

„Acum este într-o perioadă care s-a întins foarte mult. De o lună este în dureri și chiar sunt disperată, nu știu ce să mai fac (…) Eu îmi doresc acum să îl internez pe Viorel undeva pentru că este în dureri și chiar am epuizat tot ce pot să fac acasă. Acum două zile a și căzut lângă pat, a căzut lângă pat, nu și-a dat seama, m-am speriat foarte rău, m-a afectat și pe mine foarte mult”, a mai spus Oana Lis.

În urmă cu doar o lună, Oana Lis mărturisea că, pe lângă stresul emoțional prin care trece în ultima perioadă, costurile medicale reprezintă o altă problemă. Într-un singur weekend, aceasta a cheltuit aproximativ 4.500 de lei pentru îngrijiri medicale la domiciliu, în condițiile în care pensia lui Viorel Lis este aproape 6.000 de lei.

„Am chemat salvarea acasă. Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei. Pensia lui e de vreo 6.000 de lei. Mi-ar plăcea ca Viorel să stea fără dureri. E foarte greu să stai acasă în dureri. Nu mai știu ce să-i mai fac”, a concluzionat Oana Lis la Antena Stars.

Oana Lis și Viorel Lis s-au căsătorit în 2011

Viorel și Oana Lis s-au cunoscut în anul 1998, pe vremea când acesta era primar al Capitalei. Deși între ei există o diferență de vârstă de 35 de ani, cei doi s-au căsătorit în 2011. În prezent, fostul edil are 82 de ani și suferă de mai multe probleme medicale. După 15 ani de căsătorie, Oana Lis refuză să își lase partenerul, ea fiind singura care are grijă de el zi și noapte.

„Sa îngrijești un singur varstnic la un nivel umam, decent și în care sa-i oferi tot necesarul de tratamente, medicamente, etc este foarte costisitor. De multe ori ma las pe mine, ca sa-i iau lui Viorel tot ce are nevoie. Deci, pentru mat mulți vârstnici ca să ai grijă ca la carte…ar fi o cheltuiala de sute de milioane de lei lunar. Chiar ma pricep acum. Nici eu nu as fi știut dacă nu as fi trecut prin situația aceasta. E dificil, dar e divin”, a fost mesajul transmis zilele trecute de Oana Lis pe pagina sa personală de Facebook.

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