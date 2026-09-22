O mai ții minte pe Hannelore Ulrich de la Insula Iubirii 2018? Nu o mai recunoști! Cum arată și din ce își câștigă existența acum, după ce a divorțat de Bogdan și a luat viața de la capăt

Au trecut mai bine de șapte ani de când Hannelore participa la Insula Iubirii, iar fosta concurentă este astăzi de nerecunoscut. După experiența din Thailanda și după o perioadă în care viața personală i-a fost intens comentată, Hannelore a ales să se concentreze asupra propriilor proiecte. În prezent, este implicată în mai multe afaceri și proiecte care îi ocupă mare parte din timp.

Hannelore Ulrich a ajuns în atenția publicului în sezonul 4 al emisiunii, unde a venit alături de Bogdan Ionescu pentru a-și pune relația la încercare. Experiența din Thailanda a avut însă un deznodământ complicat. Cei doi au plecat separat din resort, după un bonfire final devenit unul dintre cele mai memorabile momente ale sezonului, însă ulterior s-au împăcat în România.

Relația lor nu a rezistat, iar după căsătorie cei doi au ajuns să divorțeze. Căsnicia a durat aproximativ șase luni, iar despărțirea a marcat începutul unei noi etape pentru Hannelore.

Cu ce se ocupă Hannelore în prezent

În anii care au urmat, fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a construit treptat propriul drum profesional. A devenit antreprenoare și este implicată în mai multe proiecte. Printre acestea se numără o școală de dans pentru copii, unde cei mici pot învăța dansuri populare, balet și dans modern.

Hannelore se ocupă și de un proiect dedicat ursitoarelor pentru botezuri, dar este implicată și în organizarea unor evenimente. În plus, aceasta are o activitate în domeniul creșterii câinilor din rasa bully, fiind implicată într-o canisă.

Viața personală a trecut, la rândul ei, prin schimbări. Hannelore Ulrich are acum un alt partener și continuă să fie activă pe rețelele sociale, unde își prezintă proiectele și rezultatele muncii sale. Fosta concurentă este și preocupată de imaginea sa, făcându-și o schimbare de look în urmă cu mai mulți ani. A renunțat la părul blond și a ales o nuanță de brunet care îi pune mai bine în evidență trăsăturile.

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