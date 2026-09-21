Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express. Prin ce au trecut vedetele: „Mă gândeam la suflețelul lui”

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express. Prin ce au trecut vedetele: „Mă gândeam la suflețelul lui”
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Oana Tomoiagă și Mirela Vaida
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Oana Tomoiagă și Mirela Vaida fac parte din noul sezon Asia Express. Cele două au ajuns în China, iar până acum s-au descurcat de minune. Numai că emoțiile, oboseala și probele grele își spun cuvântul. Oana a trecut prin clipe dificile deoarece nu i-a putut ura „La mulți ani” fiului ei, motiv pentru care a început să plângă în timpul unei probe. 

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au acceptat provocarea și au plecat în Asia Express. Drumul Mătăsii le-a demonstrat că nu este vorba doar despre peisaje nemaivăzute, localnici cu povești impresionante sau probe interesante, ci și despre momente dificile.

În cea mai recentă ediție difuzată pe Antena 1, cele două concurente s-au emoționat enorm. Oana și-a amintit că în ziua filmărilor se aniversa  fiului ei, însă nu i-a putut fi alături și nici nu i-a putut ura „La mulți ani”. În acel moment, prezentatoarea TV a început să plângă fără stăpânire. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Oana Tomoiagă, clipe grele la Asia Express

În ediția de luni, 21 septembrie, Oana Tomoiagă și-a amintit de ziua de naștere a fiului ei, Vlad, care a împlinit 12 ani. Cel mai tare a emoționat-o faptul că nu i-a putut fi alături într-o zi atât de importantă.

Mai mult decât atât, inițial uitase în ce dată erau, iar asta a marcat-o intens. Prezentatoarea TV, Mirela Vaida, s-a arătat afectată de această situație, pentru că în urmă cu câteva zile trecuse prin aceeași experiență.

„E ziua băiatului meu, Vlad. Este prima dată în cei 12 ani în care eu sunt plecată departe și nu am nicio variantă să iau legătura cu el să pot să îi spun „La mulți ani”. E foarte greu și emoționant. Mă gândeam la suflețelul lui, că mami nu îi spune „La mulți ani”. Mirela este la sufletul meu, pentru că și ziua băiatului ei a fost acum câteva zile”, a declarat Oana Tomoiagă la Asia Express.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida/ sursa foto: captură video Antena 1

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida/ sursa foto: captură video Antena 1

Ce a spus Mirela Vaida

Mirela Vaida nu a rămas indiferentă și a izbucnit în lacrimi. Printre suspine, vedeta a mărturisit cât de profund era dorul de casă și de familie. Aceasta a explicat că tot ce fac, o fac cu gândul la copii.

„Singurul moment sensibil aici sunt copiii și, de câte ori suntem vulnerabile, puternice, când pierdem sau câștigăm, ne gândim la ei. E prima oară pentru mine când plec atâta timp de acasă. Tudor al meu a făcut șapte ani și distanța asta nouă ne-a arătat cât de importanți sunt ei în viața noastră și noi în viața lor, și aș vrea să nu îi dezamăgim”, a spus Mirela Vaida.

VEZI ȘI: De ce a vrut Mirela Vaida să „fugă” de acasă la Asia Express: „Hate o să îi iau, că dacă nu iei, nu exiști”

Tragedia care a avut loc în ziua nunții Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express a aflat abia după eveniment

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