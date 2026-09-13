Mirela Vaida a vrut să-i ofere unui vânzător ceasul primit de la soț, înainte de plecarea în Asia Express. Care a fost motivul

Mirela Vaida a vrut să-i ofere unui vânzător ceasul primit de la soț, înainte de plecarea în Asia Express. Care a fost motivul
Mirela Vaida
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Competiția devine din ce în ce mai intensă pentru concurenții de la Asia Express, iar fiecare etapă îi pune în situații-limită. În Uzbekistan, echipele au intrat în ultima parte a aventurii, iar miza a crescut considerabil. Pentru a putea avansa în competiție, concurenții au fost nevoiți să își folosească toate resursele de care dispuneau, inclusiv obiectele personale care aveau o valoare sentimentală.

Printre cei care au trecut printr-un astfel de moment s-a numărat și Mirela Vaida. Vedeta a ajuns într-o situație în care a fost dispusă să renunțe chiar și la unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avea asupra ei, un obiect primit de la soțul său înainte de plecarea în aventura Asia Express.

Mirela Vaida a vrut să-i ofere unui vânzător ceasul primit de la soț

În cadrul unei noi probe, concurenții au primit misiunea de a găsi lampa lui Aladin. Obiectul era esențial pentru parcursul lor în competiție, deoarece obținerea acestuia putea face diferența între echipele care mergeau mai departe și cele care întâmpinau dificultăți. Pentru concurenți, fiecare minut conta, iar găsirea lămpii a devenit rapid o adevărată cursă contracronometru.

Mirela Vaida a ajuns la un magazin în care se afla una dintre lămpile căutate de concurenți. Situația nu era însă atât de simplă, deoarece obiectul fusese deja identificat de o altă echipă, formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. În încercarea de a obține avantajul și de a pune mâna pe lampă, Mirela a luat în calcul o variantă la care probabil nu s-ar fi așteptat nimeni.

„Eu m-am aruncat când am văzut că avea Maurice lampa în mană (…) Am început să licitez ceasul meu de la soț (…) Nu m-a lăsat să dau ceasul, Oana a zis nu, a zis că este ceasul de la Alex (…) Mi l-a dat pe ora României și a zis așa: «În fiecare zi când te uiți la ceas, tu vei ști exact ce facem noi»”, a transmis Mirela Vaida, la Asia Express.

Vedeta a fost pregătită să ofere în schimb ceasul pe care îl purta la mână. Nu era însă un accesoriu obișnuit, ci un cadou primit de la soțul ei, Alexandru, chiar înainte de plecarea în competiție.

Ceasul avea o încărcătură emoțională importantă pentru Mirela Vaida. Soțul vedetei i l-a oferit înainte ca aceasta să plece în Asia Express, astfel încât să îi fie mai ușor să gestioneze dorul de familie pe parcursul filmărilor. Cadoul fusese gândit ca o legătură simbolică între Mirela și cei de acasă, iar semnificația lui a făcut ca obiectul să fie mult mai valoros decât unul dintre punctele sau avantajele obținute în cadrul competiției.

În momentul în care Mirela a luat în calcul să ofere ceasul pentru a obține lampa, gestul nu a trecut neobservat. Oana Tomoiagă, colega sa de echipă, a intervenit și nu a fost de acord cu ideea ca vedeta să renunțe la obiectul primit de la soțul ei. Pentru ea, valoarea sentimentală a ceasului era evidentă și mult prea mare pentru a fi sacrificată pentru o probă din competiție.

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