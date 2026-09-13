Toată lumea a crezut că e însărcinată după ce i s-a făcut rău în avion! Katie Bates spune ce se întâmplă de fapt

Katie Bates s-a văzut nevoită să răspundă din nou speculațiilor potrivit cărora ar aștepta un copil, după ce vedetei din „Bringing Up Bates” i s-a făcut rău în timpul unui zbor. Tânăra de 25 de ani a explicat că suferă de rău de mișcare încă din copilărie și a insistat că starea ei nu are nicio legătură cu o eventuală sarcină. Zvonurile apar într-o perioadă complicată pentru familia ei: Katie a dezvăluit în ianuarie că a pierdut o sarcină, iar la numai câteva ore după acel anunț, soțul ei, Travis Clark, a recunoscut public că a înșelat-o și că a avut o aventură. Cei doi au decis ulterior să încerce să-și salveze căsnicia.

I s-a făcut rău în avion și au reapărut imediat zvonurile despre sarcină

Katie Bates, cunoscută din emisiunea „Bringing Up Bates”, respinge din nou speculațiile potrivit cărora ar fi însărcinată.

Sâmbătă, 12 septembrie, vedeta în vârstă de 25 de ani a publicat pe Instagram Stories un mesaj după ce a trecut de primul zbor din călătoria familiei sale.

„Dragilor, în primul rând, am trecut cu bine de primul zbor. În al doilea rând, vă promit că nu sunt însărcinată, lol”, a scris Katie.

Ea a explicat că s-a confruntat cu răul de mișcare întreaga viață și că problema tinde să fie mai accentuată dimineața, motiv pentru care starea de rău din avion nu ar trebui interpretată drept un semn al unei noi sarcini.

Prima vacanță internațională cu cei doi copii. Familia a plecat în Grecia

În aceeași zi, Katie dezvăluise că ea și soțul său, Travis Clark, își duceau cei doi copii, Hailey, în vârstă de trei ani, și Harvey, de 23 de luni, în prima lor vacanță internațională, destinația aleasă fiind Grecia.

Alături de fotografiile realizate în aeroport, Katie a vorbit despre provocările unei călătorii cu doi copii mici, dar și despre bucuria de a putea trăi asemenea experiențe împreună cu familia.

„Să călătorești cu copii mici este întotdeauna o aventură, dar faptul că îi putem lua cu noi și că putem trăi toate aceste lucruri împreună, ca familie, este ceva ce nu voi considera niciodată de la sine înțeles. Merită de fiecare dată”, a scris ea.

Problemele au apărut însă în timpul călătoriei. Într-o altă postare pe Instagram Stories, Katie a dezvăluit că luase deja două pastile de Dramamine pentru a încerca să prevină răul de mișcare, fără prea mare succes.

„Am luat deja două Dramamine și răul de mișcare tot câștigă. Mă țin cu disperare pe aici”, a glumit ea.

Katie Bates mai dezmințise o dată zvonurile, cu numai o săptămână înainte

Katie, unul dintre cei 19 copii ai lui Kelly Jo și Gil Bates, fusese nevoită să răspundă acelorași speculații și la începutul lunii septembrie.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram Stories pe 5 septembrie, ea a recunoscut că primise „foarte multe” întrebări despre posibilitatea ca ea și Travis, tot în vârstă de 25 de ani, să-și mărească familia.

Răspunsul a fost categoric:

„Nu, nu sunt însărcinată. Pur și simplu mă bucur din plin de cei doi copii minunați pe care îi avem.”

Katie și Travis sunt căsătoriți din 2021, iar relația lor a trecut în acest an printr-una dintre cele mai dificile perioade de până acum.

Katie a pierdut o sarcină, apoi soțul ei a recunoscut că a înșelat-o

În luna ianuarie, Katie a dezvăluit că a suferit pierderea unei sarcini. La numai câteva ore după această veste dureroasă, Travis Clark a publicat o declarație în care a recunoscut că i-a fost infidel soției sale și că a avut o aventură.

„Este greu să scriu asta, dar datorez adevărul și datorez niște scuze. I-am fost infidel soției mele. Am avut o aventură și i-am trădat încrederea în mod repetat”, a mărturisit Travis.

Soțul lui Katie și-a asumat întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat și a precizat că nu există nicio justificare pentru comportamentul său.

„Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. A fost eșecul meu și numai responsabilitatea mea. Știu că niște cuvinte nici măcar nu încep să exprime răul pe care l-am provocat sau cât de profund am rănit-o, dar îmi pare cu adevărat rău”, a continuat el.

„Sunt dezamăgit, rușinat și, sincer, dezgustat de mine însumi”

Katie și Travis, care s-au mutat recent împreună cu familia în Texas, au decis ulterior să încerce să-și salveze căsnicia.

În luna martie, Travis a revenit cu un alt mesaj public în care a vorbit despre lunile care au urmat infidelității sale și despre eforturile pe care susține că le face pentru a-și recâștiga soția și familia.

„Stau de câteva luni cu ceea ce am făcut și simt atât de multe lucruri în interior, dar îmi este greu să găsesc cuvintele potrivite. La sfârșitul anului trecut am luat niște decizii pe care le regret profund. Sunt dezamăgit, rușinat și, sincer, dezgustat de mine însumi”, a scris el.

Travis a susținut că perioada care a urmat l-a făcut să privească diferit lucrurile și că a apelat inclusiv la terapie.

„Ultimele luni au fost o lecție de umilință. Multă muncă grea, terapie, timp petrecut cu Dumnezeu. Știu că nu mi se datorează nimic, dar lupt cu disperare pentru soția și familia mea în fiecare zi”, a adăugat el.

În acest context, Katie încearcă acum să pună capăt zvonurilor privind o nouă sarcină, insistând că starea de rău pe care a avut-o în avion are o explicație mult mai simplă: răul de mișcare de care suferă de ani întregi.

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