Tolea Ciumac, arestat preventiv pentru 30 de zile după altercația de pe Calea Victoriei

Altercația de pe Calea Victoriei l-a costat scump pe Tolea Ciumac. După ce s-a luat la bătaie cu un amic cu care stătea la aceeași masă, oamenii legii s-au autosesizat, iar fostul luptător de kempo și MMA a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În seara de 11 septembrie, Tolea Ciumac a ieșit la terasă cu un alt bărbat, însă se pare că discuția celor doi s-a transformat rapid în una aprinsă. La un moment dat, între cei doi a izbucnit un conflict, iar acesta nu a fost doar unul verbal. Spiritele s-au aprins repede și s-a lăsat cu bătaie în toată regula. Incidentul a fost filmat de către trecători, iar după ce imaginile au ajuns în mediul online, poliția s-a autosesizat.

Tolea Ciumac, arestat preventiv pentru 30 de zile

După scandalul din Piața Victoriei, polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu. Echipajele de poliție i-au identificat pe cei doi și i-au condus la sediul secției pentru audieri. Din primele informații, se pare că Tolea Ciumac a avut o altercație cu Danu Spartanu. Inițial a existat o agresiune reciprocă, însă situația a escaladat, iar fostul luptător a continuat să își lovească adversarul.

Cei doi luptători se cunoșteau și chiar aveau programată o confruntare oficială în ringul de MMA. Aceștia sunt cap de afiș în cadrul unei gale organizate la Sala Sporturilor din Buzău, programată pentru data de 30 octombrie 2026. Însă se pare că nu au mai așteptat până la întâlnirea oficială.

Deși Danu Spartanu a transmis organelor de anchetă că nu dorește să formuleze o plângere penală, oamenii legii au continuat cercetările pentru infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe. În urma audierilor, polițiștii au emis pe numele lui Tolea Ciumac o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Astăzi, 13 septembrie, Judecătoria Sectorului 3 a admis în parte propunerea formulată de procurori și a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Tolea Ciumac. Măsura este valabilă pentru perioada 13 septembrie – 12 octombrie 2026 inclusiv. Hotărârea instanței nu este însă definitivă, iar decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

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