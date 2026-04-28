Cum arată Magda Ciumac la 42 de ani. Cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Tolea Ciumac

Magda Ciumac a devenit cunoscută publicului larg în perioada în care apărea frecvent în emisiunea moderată de Dan Diaconescu, pe fondul conflictelor intens mediatizate cu fostul soț, Tolea Ciumac. Disputele dintre cei doi au ținut mult timp prima pagină a presei, transformând-o într-o prezență constantă pe micile ecrane. Deși ulterior a ales să se retragă din televiziune, astăzi duce o viață mai liniștită, însă continuă să fie activă în mediul online, unde le oferă urmăritorilor o privire asupra vieții sale de zi cu zi.

În acei ani, atenția publicului era concentrată și pe cazul Elodia Ghinescu, un subiect care domina spațiul mediatic. Magda Ciumac apărea adesea în emisiuni pentru a comenta acest caz, ceea ce i-a crescut și mai mult notorietatea. Prezența sa constantă pe micile ecrane a făcut ca numele ei să devină extrem de cunoscut într-un timp relativ scurt.

Cum arată Magda Ciumac în prezent

Ulterior, viața ei a luat o altă direcție. După perioada intensă de expunere mediatică, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe planul personal, în special pe creșterea fiului său, Alexander. A divorțat de soțul ei, Tolea Ciumac și s-a mutat în Italia, unde și-a refăcut viața alături, preferând discreția în locul agitației din showbizul românesc.

Deși nu mai apare la televizor, Magda Ciumac a rămas activă în mediul online, în special pe platforma TikTok. Acolo interacționează direct cu urmăritorii săi, discutând despre experiențele de viață și diverse subiecte personale.

În ceea ce privește aspectul fizic, aceasta pare că a trecut cu ușurință peste ani. Aproape de vârsta de 42 de ani, afișează o formă fizică bună și a adoptat un stil mai natural, renunțând la machiajul accentuat care o caracteriza în trecut.

