Îl mai ții minte pe Mitică de la Vacanța Mare?! Cum arată și cu ce se ocupă azi

Mitică era unul dintre cele mai îndrăgite personaje din celebrul show Vacanța Mare, unde apărea alături de Radu Pietreanu și Mugur Mihăescu. Umorul său și replicile savuroase l-au transformat rapid într-un favorit al publicului. Astăzi, însă, la mai bine de două decenii de la perioada de glorie a serialului, viața actorului este complet diferită.

Emilian Rădinoiu, cel care i-a dat viață lui Mitică, a ajuns la vârsta de 65 de ani și s-a schimbat considerabil față de imaginea pe care o aveau fanii în anii 2000. Pe atunci, serialul difuzat la PRO TV era un adevărat fenomen, adunând familii întregi în fața televizoarelor. Personaje precum Costel, Leana, Axinte sau Mitică făceau deliciul publicului, iar fiecare episod era așteptat cu entuziasm.

Cu ce se ocupă Emilian Rădinoiu

Actorul și-a câștigat notorietatea lucrând alături de nume cunoscute precum Florin Petrescu și colegii săi din distribuție, însă, în afara acestui rol, el este cunoscut în lumea teatrului și filmului sub numele său real, Emilian Rădinoiu.

După încheierea emisiunii, acesta a ales să se retragă complet din viața publică. S-a întors în orașul natal, Craiova, unde duce o viață liniștită, departe de agitația showbizului. Este căsătorit, are un fiu, iar între timp a devenit și bunic, rol care pare să îi aducă cea mai mare bucurie. În prezent, Emilian Rădinoiu s-a dedicat aproape în totalitate familiei, ocupându-se de creșterea nepoatei sale. Deși a lăsat în urmă cariera artistică, nu exclude complet o posibilă revenire, însă doar în momentul în care timpul îi va permite.

„Deocamdată mă ocup aproape exclusiv de nepoţica mea, urmând ca după începerea grădiniţei să mă uit peste proiectele lăsate baltă și vă voi ține la curent cu ce voi face în continuare”, a spus el într-un interviu mai vechi.

Chiar dacă nu mai apare pe micile ecrane, amintirea personajului rămâne vie în memoria telespectatorilor care au crescut cu umorul inconfundabil al show-ului Vacanța Mare..

