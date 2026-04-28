Acasă » Știri » Îl mai ții minte pe Mitică de la Vacanța Mare?! Cum arată și cu ce se ocupă azi

De: Andreea Stăncescu 28/04/2026 | 18:44
Cu ce se ocupă actorul din Vacanța Mare / Sursa foto: Captură video

Mitică era unul dintre cele mai îndrăgite personaje din celebrul show Vacanța Mare, unde apărea alături de Radu Pietreanu și Mugur Mihăescu. Umorul său și replicile savuroase l-au transformat rapid într-un favorit al publicului. Astăzi, însă, la mai bine de două decenii de la perioada de glorie a serialului, viața actorului este complet diferită.

Emilian Rădinoiu, cel care i-a dat viață lui Mitică, a ajuns la vârsta de 65 de ani și s-a schimbat considerabil față de imaginea pe care o aveau fanii în anii 2000. Pe atunci, serialul difuzat la PRO TV era un adevărat fenomen, adunând familii întregi în fața televizoarelor. Personaje precum Costel, Leana, Axinte sau Mitică făceau deliciul publicului, iar fiecare episod era așteptat cu entuziasm.

Cu ce se ocupă Emilian Rădinoiu

Actorul și-a câștigat notorietatea lucrând alături de nume cunoscute precum Florin Petrescu și colegii săi din distribuție, însă, în afara acestui rol, el este cunoscut în lumea teatrului și filmului sub numele său real, Emilian Rădinoiu.

După încheierea emisiunii, acesta a ales să se retragă complet din viața publică. S-a întors în orașul natal, Craiova, unde duce o viață liniștită, departe de agitația showbizului. Este căsătorit, are un fiu, iar între timp a devenit și bunic, rol care pare să îi aducă cea mai mare bucurie. În prezent, Emilian Rădinoiu s-a dedicat aproape în totalitate familiei, ocupându-se de creșterea nepoatei sale. Deși a lăsat în urmă cariera artistică, nu exclude complet o posibilă revenire, însă doar în momentul în care timpul îi va permite.

„Deocamdată mă ocup aproape exclusiv de nepoţica mea, urmând ca după începerea grădiniţei să mă uit peste proiectele lăsate baltă și vă voi ține la curent cu ce voi face în continuare”, a spus el într-un interviu mai vechi.

Sursa foto: Social media

Chiar dacă nu mai apare pe micile ecrane, amintirea personajului rămâne vie în memoria telespectatorilor care au crescut cu umorul inconfundabil al show-ului Vacanța Mare..

CITEȘTE ȘI: O mai ții minte pe Lila din Vacanța Mare?! Cu ce se ocupă și cum arată azi Mirela Stoian

Cine este femeia care a crescut-o pe Amna, în lipsa părinților: ”A fost îngerul meu păzitor!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1! Motivul pentru care trebuie să plătească daune de 100.000 de euro
Știri
Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1! Motivul pentru care trebuie să plătească daune de 100.000 de…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George…
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Mediafax
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
Gandul.ro
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe...
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii...
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Trump vrea să locuiască în Palatul Buckingham
Mediafax
Trump vrea să locuiască în Palatul Buckingham
Parteneri
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din...
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
go4it.ro
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
Gandul.ro
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Usain Bolt a făcut show la filmări și a cucerit-o pe colega de platou. Cel mai rapid om din lume a întors toate privirile pe Calea Victoriei
Tensiuni în timpul vizitei Regelui Charles în SUA. Autoritățile au sporit securitatea după amenințări și proteste legate de cazul Epstein
Detaliul care a atras atenția la întâlnirea lui Donald Trump cu Regele Charles. Ce s-a observat la mâna președintelui american
Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1! Motivul pentru care trebuie să plătească daune de 100.000 de euro
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
O călugăriță de 92 de ani a mâncat primul kebap din viața ei. Imagini virale!
Vezi toate știrile