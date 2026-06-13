A slăbit 20 de kg și nu se lasă. Cum se menține în formă Andreea Marin, la 52 de ani

Andreea Marin are 51 de ani și un trup de invidiat. Aceasta a reușit să slăbească în jur de 20 de kilograme, iar acum se menține în formă. Prezentatoarea TV a vorbit de curând despre ce face pentru a avea grijă de corpul și sănătatea ei.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din țara noastră. Trăsăturile ei au devenit și mai bine definite după ce a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme. Vedeta își dorește să se mențină în formă, iar imaginile de pe rețelele de socializare confirmă că are un trup de invidiat. Aceasta a vorbit despre secretul ei pentru un corp armonios. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce face Andreea Marin pentru a se menține în formă la 51 de ani

Celebra prezentatoare a vorbit recent în cadrul unui interviu despre rutina ei zilnică. Aceasta a recunoscut că a slăbit în jur de 20 de kilograme, iar sportul a avut un rol important. Ea a declarat că face pilates, pentru că îi modelează corpul armonios.

Sportul face parte din viața mea săptămânal, de două ori, e regulă. Nu lipsesc orice ar fi. Fac Pilates și am observat cât de frumos modelează corpul, a povestit Andreea Marin.

De asemenea, a explicat că nu a slăbit peste noapte, ci a fost un proces îndelungat de aproape 2 ani. Și pentru că își dorește să vadă rezultate în continuare, face sport acasă, atunci când timpul îi permite.

În doi ani s-a întâmplat, pas cu pas. Caut să mai fac și acasă o dată, unde am bandă de alergare, pe lângă cele două sesiuni. Uneori îmi reușește, alteori nu, a spus ea.

Rutina de îngrijire a prezentatoarei TV și dieta care o ajută la menținere

Andreea a vorbit și despre alte aspecte importante. Ea a spus că încearcă să ajungă adesea la saună, pentru că o ajută în rutina ei de îngrijire. În plus, apelează și la vitaminele zilnice recomandate de medici.

Sauna este ceva ce caut să fac măcar o dată pe săptămână, e o curățenie în profunzime a corpului, să zic așa. Dacă pot de două ori e chiar mai bine. Vitamine recomandate de medic, am grijă de sănătatea mea. E bine să-ți faci analizele (periodic – n.red.), a mai adăugat Andreea Marin.

Vedeta a mai subliniat faptul că nutriția a contribuit enorm în procesul de slăbire. Are grijă la ce mănâncă și nu face niciodată excese alimentare.

Nutriția este foarte importantă, dacă tot am făcut acest efort și am slăbit frumos, peste 20 de kilograme, eu vreau să păstrez și de aceea am niște principii sănătoase pe care le urmez în continuare fără a ține dietă. Nu fac excese. Mănânc mai puțin decât înainte, chiar simt că stomacul mi s-a micșorat, a precizat ea.

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