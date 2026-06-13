Acasă » Știri » Cum arată casa de la țară a lui Cheloo? Concurentul Asia Express are o curte de 6.000 mp

Cum arată casa de la țară a lui Cheloo? Concurentul Asia Express are o curte de 6.000 mp

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 07:40
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo? Concurentul Asia Express are o curte de 6.000 mp
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo? Concurentul Asia Express are o curte de 6.000 mp
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Se poate spune că lidetul trupei Paraziții și-a pregătit retragerea la bătrânețe departe de agitația urbană din Capitală. Cheloo și-a construit o casă în liniște și natură, la Breaza, într-o zonă pitorească de la poalele munților Bucegi.

În urmă cu ceva ani, Cheloo a părăsit apartamentul din zona Piața Iancului din București pentru a se muta la munte. El a cumpărat o casă bătrânească pe care a restaurat-o complet, transformând-o într-o locuință modernă și adaptată noului său stil de viață rurală. Potrivit informațiilor din spațiul public, această schimbare majoră în viața concurentului de la Asia Express 2026 a survenit imediat după divorțul de fosta sa soție, moment în care a simțit nevoia să evadeze din aglomerația urbană și să se refugieze în provincie.

Cum arată casa lui Cheloo de la Breaza

Moșia lui Cheloo se întinde pe o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pe teren există o livadă cu pomi fructiferi, un hambar și bucătărie de vară ideală pentru sezonul cald. Puțin știu însă că reședința de la munte nu a fost aleasă întâmplător. Casa este situată printre dealuri și văi, relief care îi permite să își practice în voie pasiunea pentru off-road, să exploreze trasee accidentate cu mașinile sale de teren, departe de reguli de circulație și aglomerația din trafic.

În trecut, pe vremea pandemiei de COVID-19, Cheloo s-a izolat la Breaza, mărturisit la vremea respectivă că a avut tot timpul din lume să se dedice treburilor gospodărești, să se bucure de natură și de iarba proaspăt cosită. În plus, potrivit informațiilor din spațiul public, Cheloo ar fi devenit antreprenor. În colaborare cu un prieten, el ar fi deschis o sală de fitness pe raza localității Breaza.

„Am fost refugiat într-o curte de 6.000 de metri pătrați, cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tăiată, cu soare. Am făcut plajă, am jucat tenis de picoor și am învățat să joc tenis de câmp”,spunea Cheloo în urmă cu ceva timp.

Ritualul bizar pe care l-a făcut Cheloo înainte de plecarea pe Drumul Mătăsii: „Ca să mă pregătesc de Asia Express, mi-am făcut băi de gândaci roșii”

Strategia lui Cheloo pentru noul sezon Asia Express. Juratul de la iUmor, primele declarații: ”Nu ne sperie!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Știri
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Știri
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Mediafax
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu,...
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și...
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania și România în funcție de pachetul ales
Adevarul
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania...
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană...
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Mediafax
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea...
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an. Nu ai nevoie de studii universitare. „Am multă libertate”
Click.ro
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an....
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare
Digi 24
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce...
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Promotor.ro
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
go4it.ro
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în...
ULTIMA ORĂ
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ...
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ea
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece
Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: ...
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: „Jur că a fost memorabil”
Vezi toate știrile