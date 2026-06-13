Cum arată casa de la țară a lui Cheloo? Concurentul Asia Express are o curte de 6.000 mp

Se poate spune că lidetul trupei Paraziții și-a pregătit retragerea la bătrânețe departe de agitația urbană din Capitală. Cheloo și-a construit o casă în liniște și natură, la Breaza, într-o zonă pitorească de la poalele munților Bucegi.

În urmă cu ceva ani, Cheloo a părăsit apartamentul din zona Piața Iancului din București pentru a se muta la munte. El a cumpărat o casă bătrânească pe care a restaurat-o complet, transformând-o într-o locuință modernă și adaptată noului său stil de viață rurală. Potrivit informațiilor din spațiul public, această schimbare majoră în viața concurentului de la Asia Express 2026 a survenit imediat după divorțul de fosta sa soție, moment în care a simțit nevoia să evadeze din aglomerația urbană și să se refugieze în provincie.

Cum arată casa lui Cheloo de la Breaza

Moșia lui Cheloo se întinde pe o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pe teren există o livadă cu pomi fructiferi, un hambar și bucătărie de vară ideală pentru sezonul cald. Puțin știu însă că reședința de la munte nu a fost aleasă întâmplător. Casa este situată printre dealuri și văi, relief care îi permite să își practice în voie pasiunea pentru off-road, să exploreze trasee accidentate cu mașinile sale de teren, departe de reguli de circulație și aglomerația din trafic.

În trecut, pe vremea pandemiei de COVID-19, Cheloo s-a izolat la Breaza, mărturisit la vremea respectivă că a avut tot timpul din lume să se dedice treburilor gospodărești, să se bucure de natură și de iarba proaspăt cosită. În plus, potrivit informațiilor din spațiul public, Cheloo ar fi devenit antreprenor. În colaborare cu un prieten, el ar fi deschis o sală de fitness pe raza localității Breaza.

„Am fost refugiat într-o curte de 6.000 de metri pătrați, cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tăiată, cu soare. Am făcut plajă, am jucat tenis de picoor și am învățat să joc tenis de câmp”,spunea Cheloo în urmă cu ceva timp.

Ritualul bizar pe care l-a făcut Cheloo înainte de plecarea pe Drumul Mătăsii: „Ca să mă pregătesc de Asia Express, mi-am făcut băi de gândaci roșii”

Strategia lui Cheloo pentru noul sezon Asia Express. Juratul de la iUmor, primele declarații: ”Nu ne sperie!”