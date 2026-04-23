O mai ții minte pe Lila din Vacanța Mare?! Cu ce se ocupă și cum arată azi Mirela Stoian

De: Irina Vlad 23/04/2026 | 20:21
Mirela Stoian (57 de ani) este cunoscută publicului datorită rolului Lila din producția Vacanța Mare. Deși personajul său a rămas unul emblematic pentru televiziune, actrița a ales, după încheierea proiectului, să se retragă definitiv din televiziune, însă fără a renunța complet la marea sa pasiune: actoria și cinematografia. 

Comedia „Vacanța Mare” a fost și rămâne una dintre cele mai de succes producții TV de la începutul anilor `90. Personajele iconice – Costel, interpretat de Radu Pietreanu, alături de Axinte, interpretat de Florin Petrescu, și alte alte personaje create de Mugur Mihăescu și Mirela Stoian – au adus zâmbetul pe buzele a milioane de telespectatori, devenind rapid un fenomen social.

Leana (interpretată de Mugur Mihăescu) și Lila (Mirela Stoian) din Vacanța Marea/ sursă foto: social media

Cu ce se ocupă acum Lila din Vacanța Mare

Mirela Stoian, actrița care a interpretat-o pe Lila din Vacanța Marea, s-a retras din televiziune în urmă cu aproape 20 de ani, odată cu finalizarea proiectului „Vacanța Mare”. A renunțat la celebritatea din fața camerelor de filmat de televiziune și s-a întors la marea ei dragoste: pasiunea pentru teatru și cinematografie.

În urmă cu ceva timp, Mirela Stoian mărturisea că datorită personajului „Lila” a cunoscut celebritatea, dar și „greutatea” acestui rol. Timp de 5 ani a fost asociată cu acest personaj, motiv pentru care nu a reușit să își găsească un loc stabil de muncă în industria actoriei.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Și din cauza, dar și datorită acestui personaj am avut diverse experiențe. M-am bucurat de celebritate, dar și de «greutatea» acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de muncă timp de cinci ani este și din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj,” mărturisea actrița, în urmă cu ceva timp.

Mirela Stoian/ sursă foto: Facebook

Din fericire, odată cu trecerea timpului, Mirela Stoian și-a regăsit drumul în lumea teatrului. De-a lungul carierei sale, ea a jucat în spectacole precum „Lună de miere cu piper”, Las că știm noi”, ”Vassa Jeleznova”, iar în prezent performează pe scenele teatrelor Odeon și Elisabeta din București.

De asemenea, Mirela Stoian a jucat în mai multe producții cinematografice ca actriță de voce, printre care: „Casa bântuită” (2023), Patrula cățelușilor. Filmul cel mare (2023) – vocea lui Janet, „O lume ciudată” (2022), „Dl. Preabody și Sherman” (2014) – profesoară (dialog versiune dublă), „Trei frați de belea” (2006), „Râdeți cu oameni ca noi” (2002), „Garcea și Oltenii” (2002), „Ministerul comediei” (1999).

