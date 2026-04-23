Cele 3 alimente care nu trebuie să lipsească de la micul dejun, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Energia necesară pentru toată ziua”

Românii nu sunt prieteni prea buni cu micul dejun. Cei mai mulți sar peste cea mai importantă masă a zilei sau aleg să mănânce în grabă ceva de la o patiserie. Ei bine, aceasta este cea mai mare greșeală. Micul dejun nu trebuie ignorat, iar Mihaela Bilic a făcut câteva recomandări pentru prima masă a zilei. Aceasta spune ce trebuie să mâncăm pentru a avea energie toată ziua și a nu ne îngrășa.

Pentru micul dejun, Mihaela Bilic spune că există câteva alimente care nu trebuie să lipsească din farfurie. Aceasta a făcut meniul perfect atât pentru cei care vor să aibă energie toată ziua și nu se feresc de o masă mai consistentă, cât și pentru cei care sunt la dietă și își doresc o opțiune mai slabă în calorii.

Alimentele care nu trebuie să lipsească de la micul dejun, potrivit Mihaelei Bilic

Asemenea multor altor specialiști, Mihaela Bilic spune că micul dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei și cu siguranță nu ar trebui să sărim peste ea. Această masă ne ajută să începem ziua cu energie.

Potrivit nutriționistei, alimentele precum ouăle, somonul, brânza sau iaurtul nu ar trebui să lipsească din farfurie în prima parte a zilei. Fiecare aduce un aport important de minerale, fibre și vitamine. Mihaela Bilic a oferit și două variante de micul dejun, una pentru cei care sunt atenți la dietă, iar alta pentru cei care nu își fac griji în privința kilogramelor.

„Varianta de mic dejun echilibrat și sănătos: somon afumat, cremă de brânză și crackers. Somonul pentru Omega 3, sunt acizi grași esențiali pe care corpul nostru nu știe să îi producă, așa că trebuie să îi aducem din alimentație, măcar de 2x pe săptămână. Cremă de brânză pentru că avem în ea calciu, proteine și carbohidrați, energia necesară pentru toată ziua. Echilibru și sănătate. Varianta de mic dejun proteic, pentru cei care țin la siluetă: ouă fierte, cottage cheese și multe legume. Oul fiert este alimentul ideal pentru dietă. Ține de foame cel mai tare și are doar 80 de calorii. Mai punem lângă niște perle de brânză pentru că au proteină și umplem farfuria cu multe legume, fibre, apă, vitamine, minerale. Niciun gram de carbohidrați pentru că suntem la dietă”, a spus Mihaela Bilic.

