Smoothie-ul de dimineață te poate îngrășa? Mihaela Bilic explică ce face fructoza siluetei celor care adoptă un lifestyle sănătos

De: Paul Hangerli 23/04/2026 | 05:40
Faimoasa nutriționistă Mihaela Bilic explică de ce nu e bine să consumăm un smoothie la micul dejun și ce efecte nedorite are fructoza asupra siluetei. Medicul a atras atenția într-un podcast cu privire la pericolele unei diete bazate preponderent pe fructe.

Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă asupra unei idei preconcepute, lansate pe piață inițial de americani, împământenită și la noi, dar care nu este neapărat benefică pentru organism.

Ce spune Mihaela Bilic despre smoothie-uri?

Americanii recomandă să ne începem ziua cu un smoothie de fructe pentru un boost de energie. Totuși, nutriționista Mihaela Bilic are o altă părere, explicând că stomacul are nevoie de altceva la micul dejun.

„Și atunci vin americanii și zic: «Vai, dimineața începem cu un smoothie de fructe!» Ferească Dumnezeu! De ce să începem așa? Ce să vezi? Din pâine cu carne, stomacul meu e fericit și nu are nicio aciditate.”

Nutriționista își continuă sfaturile, detaliind ce substanțe conțin fructele și de ce nu este bine să le consumăm în exces. Totodată, ea recomandă înlocuirea acestora, pe cât posibil, cu legumele, din care ne putem lua aceiași nutrienți.

„Apropo, ce avem în fructe? Apă cu fructoză, incontestabil. Fermentează, poate produce alcool. Ce mai avem acolo? Vitamine și minerale, dar acestea se găsesc și în legume.”

Consumul de fructe trebuie să fie moderat

Mihaela Bilic recomandă consumul moderat de fructe, fără a înlocui alte alimente de bază din regimul alimentar, în speranța că fructele ar fi mai sănătoase sau lipsite de calorii.

„Și atunci, recomandarea mea este: nu spune nimeni să nu mănânci mere sau caise. Le poți consuma, desigur, azi, mâine, treptat, la un picnic sau la o petrecere. Problema este că oamenii sunt excesivi și ajung să transforme fructele într-un aliment de bază.”

Medicul nutriționist povestește că, în experiența ei directă cu pacienții, s-a confruntat cu acest mit urban, cum că fructele nu ar conține calorii și ar putea fi mâncate fără număr:

”Țin minte că, atunci când făceam consultații, erau zeci de pacienți care întrebau: «Cum adică, numărăm și fructele?» Percepția generală este că fructele nu se pun. Ba se pun, și încă se depun fix pe burtă.

Oricine poate observa asta. De exemplu, dacă tot vorbim despre pepeni: faceți o cură de pepene și veți simți efectiv că apare colăcelul. Și atunci te întrebi: «Cum e posibil? Doar e apă… apă cu fructoză.» Ei bine, exact asta face.”

