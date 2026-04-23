Cum arată vila cu două etaje a lui Mircea Bravo! Și-a luat casă în cel mai scump oraș din România

De: Alina Drăgan 23/04/2026 | 06:40
Cum arată vila cu două etaje a lui Mircea Bravo /Foto: Instagram

După ce mai mulți ani a stat în chirie, Mircea Bravo a decis că este momentul să aibă propria lui locuință. Așa că și-a cumpărat o vilă cu două etaje, în cel mai scump oraș din România. Acum, acest locuiește într-un cartier rezidențial din Cluj, iar după ce s-a instalat în noua locuință a făcut și turul vilei. Cum arată casa lui Mircea Bravo?

În urmă cu ceva timp, atunci când a aflat că soția lui este însărcinată, Mircea Bravo a decis că este momentul să își schimbe locuința. Locuia în chirie într-un apartament, dar a decis că o să aibă nevoie de mai mult spațiu. Așa că și-a cumpărat o vilă de lux, într-un cartier rezidențial.

„Anul trecut m-a anunțat soția mea că e însărcinată și primul meu gând a fost dacă ne putem crește copilul în apartamentul în chirie? Oare avem destul spațiu? Sunt gânduri și frici pe care le are orice persoană când află că o să fie părinte, așa că primul gând a fost să ne putem muta în ceva mai mare. La început ne-am dorit să luăm un apartament mai mare. Apoi am zis că mai punem 5.000 sau 10.000 de euro și apoi ne-am dat seama că ne putem permite o casă”, a declarat Mircea Bravo.

Vila cu două etaje în care Mircea Bravo locuiește acum este situată în cartierul clujean Andrei Mureșanu, unde, în cele mai multe cazuri, un astfel de imobil poate depăși prețul de un milion de euro. După ce s-a instalat în noua casă, acesta a făcut turul locuinței.

Ei bine, casa lui Mircea Bravo este una extrem de spațioasă. În zona de parter se află bucătăria, care este separată de restul camerelor printr-o ușă cu geam. Tot aici se mai află și o baie pentru musafiri și un living spațios și foarte luminos.

„Cea mai importantă zonă la o casă e sufrageria, pentru că în dormitor mi se pare că dormi, nu trebuie să ai multe pretenții. Te pui și dormi. Dar la living, aici se adună familia și trebuie să îți vină să stai, practic apoi nu există comunicare în familie”, declara Mircea Bravo.

Cum arată vila cu două etaje a lui Mircea Bravo /Foto: Captură YouTube

Mai apoi, la primul etaj al vilei este camera fetiței sale, tot aici se află și o cameră pentru musafiri, o baie, dar și dormitorul matrimonial, cu baie proprie.

„Aici avem dormitorul, la dormitor am vrut să fim șmecheri din start, și eu, și soția mea suntem genul care adormeam cu televizor în cameră, până nu mai puteam, am zis că atunci când ne mutăm la casă nu ne punem televizor în cameră. Uitați, nu avem televizor în cameră, în schimb în fiecare seară dormim cu laptopul în pat cu noi”, a mai povestit Mircea Bravo.

Iar la mansardă, Mircea Bravo și-a amenajat o bibliotecă, aceasta fiind oaza sa de liniște, locul în care se retrage. De asemenea, tot aici se află și dressingul.

 

Foto: Captură YouTube @ Mircea Bravo

