Povestea fabuloasă de dragoste a lui Mircea Bravo! Old school pe bune: „Un pahar de prosecco…” şi i-a pus inelul pe deget în mai puţin de un an!

De: Bianca Drăgan 20/10/2025 | 17:36
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mircea Bravo vorbeşte despre noul său film, „Vecina”, şi spune cum a reuşit să scape de femeia care l-a terorizat ani buni. Actorul dezvăluie cum a scăpat de sindromul impostorului, dar şi cum şi-a cunoscut soţia. Povestea este pare una desprinsă chiar din pelicule! Mai rar asemenea scenariu!

Mircea Bravo şi soţia sa cu zece ani mai tânără, Georgina, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste şi au împreună o fetiţă de aproape doi ani, pe nume Mira. Aleasa actorului predă la Facultatea de Litere, dar este şi ea pasionată de domeniul artistic şi îi înţelege pe deplin meseria influencerului.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, actorul din „Moartea în vacanţă” şi „Vecina” dezvăluie cum şi-a întâlnit sufletul pereche. Old school, pe bune! Fără Instagram, fără Facebook, fără date-uri la cluburi sau restaurante de fiţe! Culmea, chiar actriţa care a jucat mamei sale în filme i-a prezentat-o lui Mircea pe Georgiana!

Elena a jucat rolul mamei mele şi mi-a zis că are o fată care se potriveşte perfect cu mine, la un club de actorie. Nu ştia ce Facebook are, dar a venit şi a doua oară şi mi-a zis de ea. Elena stătea la două case de mine şi mi-a zis să trec întâmplător prin faţa curţii şi bineînţeles că aşa am făcut.

Ea era cu Georgiana, m-a primit înautru, iar ea a plecat. M-am trezit faţă în faţă cu Georgiana şi un pahar de prosecco. Am vorbit, am încercat să nu fac prostii, să mă abţin. Nu am avut curaj să îi cer numărul din prima, dar i-am scris a doua zi pe Facebook, a povestit Mircea despre prima întâlnire cu mama fiicei sale.

https://www.youtube.com/watch?v=BHqsWOmBORw

„Am luat ditamai inelul”

Deşi mulţi bărbaţi aşteaptă mulţi ani până să ajungă la altar, acesta nu a fost şi cazul lui Mircea, ci dimpotrivă! Vedeta şi-a cerut iubita de soţie în mai puţin de un an, dovadă că sentimentele lor au fost extrem de puternice şi de sincere din prima. Aşadar, nu a vrut să mai piardă timpul deloc şi i-a pus Georgianei inelul pe deget!

Când am venit cu prietenul meu în Bucureşti, am intrat în primul magazin şi pac, am luat inelul. L-am luat mai mare să îl regleze ea. Am luat ditamai inelul, deşi ea are degetele subţiri. Când am intrat în casă, am întrebat-o direct. A fost intens! Atât de intens încât ne-am pus la masă şi nu am putut vorbi despre asta. După o oră, am mers, am făcut un duş şi abia apoi am vorbit. Ea avea doar 23 de ani. Nu se aştepta. A fost luată prin surprindere.

Noi ne-am cunoscut pe 23 iunie, iar pe 16 iunie anul viitor am avut nunta. Sub un an! Foarte repede am făcut nunta. Mi-am dat seama din start că e o fată care îmi place. În cazul meu, am luat repede decizia. Era ce îmi doream eu. Ea ştia puţin cine sunt eu, văzuse un clip cu mine, dar nu înţelegea. A fost frumos că am descoperit pe parcurs, a încheiat Mircea la CANCAN EXCLUSIV.

Cum a scăpat de vecina care l-a terorizat zi de zi, ce face femeia acum, cât a investit în noul film, dar şi cu ce amintiri din copilărie a rămas Mircea, aflaţi doar AICI.

Mircea Bravo, totul despre noul film, „Vecina”, relaţia cu soţia şi creşterea fiicei sale.

