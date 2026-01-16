Mircea Bravo vrea să dea din nou lovitura: „Bunica s-ar trezi cu un milion de bitcoin pe card”

Mircea Bravo a dat lovitura în 2025. A fost numărul 1 în cinema și s-a redescoperit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, creatorul despre filmul „Vecina”, rolul de tată și micile reușite care i-au schimbat viața complet.

Mircea Bravo nu mai este de mult doar băiatul cu glume virale de pe internet. În ultimii ani, a făcut pasul spre cinema, a devenit tată și a cunoscut un succes care vine la pachet cu alte responsabilități, alte presiuni și alte priorități. Anul 2025 a fost momentul în care a tras linie, s-a uitat la viața lui și a realizat că lucrurile s-au schimbat radical, iar 2026 este anul în care vrea să se bucure de tot ce are.

CANCAN.RO: Cum a arătat 2025 pentru tine, dincolo de cifre, vizualizări și aplauze?

Mircea Bravo: În ultimii 4 ani viața mea s-a schimbat mult: am început să fac filme de cinema, m-am căsătorit, s-a născut fetița mea. Și de abia în 2025 am avut timpul necesar să îmi dau seama care sunt prioritățile mele actuale. De exemplu, fără să vreau am ajuns să fac mai mult business decât umor. Și culmea e că mie nu îmi place partea de business. Deci pentru mine 2025 a fost un an de redescoperire.

CANCAN.RO: Succesul filmului Vecina a fost unul mare și vizibil – cea mai vizionată comedie la cinema în 2025. Ce a schimbat acest lucru în felul în care te raportezi la tine și la munca ta?

Mircea Bravo: A fost primul meu film la care m-am simțit bine. Și poate pentru că m-am simțit așa bine nu am crezut că o să aibă așa mare succes. Dar concluzia mea personală a fost că succesul unui film e direct proporțional cu cât de bine te simți la filmări. Deci anul acesta o să caut să mă bucur cât mai mult de proiectele mele. Ca să aibă succes.

Adevărul din spatele filmelor lui Mircea Bravo

CANCAN.RO: Ce nu vede publicul atunci când un film sau un proiect de-al tău are succes?

Mircea Bravo: Majoritatea oamenilor consideră că e filmul meu. Dar Cristi Ilisuan, asociatul meu și regizorul filmelor, e cel care se ocupă de film. De la partea de scriere, la partea de filmare, muzică și montajul final. Nu zic că eu nu sunt implicat, dar el este responsabil de proiect, el ia decizia finală. Și e greu să te decizi la un film pentru că nu știi până nu ajunge în cinema dacă ai luat o decizie bună sau rea.

CANCAN.RO: Există vreo glumă, scenă sau replică de care ești foarte atașat, dar care n-a fost înțeleasă așa cum ai sperat?

Mircea Bravo: Se întâmplă la filmări să am momente în care mă prostesc, dar de obicei la acestea am cel mai mult succes. Se mai întâmplă să fiu atașat de o scenă și să nu meargă, dar îmi dau seama ulterior că era o chestie din orgoliu și voiam doar să demonstrez ceva, nu să-i fac pe oameni să râdă.

CANCAN.RO: Cât de mult te mai regăsești azi în omul care făcea primele clipuri virale?

Mircea Bravo: Cred și sper că mai am entuziasmul de la început. Nu la fiecare filmare, dar la majoritatea. Sunt poate mai precaut pentru că îmi dau seama că greșelile mele pot avea un impact mai mare acum. Dar probabil am câștigat maturitate în a înțelege oamenii care dau cu hate și față de care sunt empatic.

CANCAN.RO: Cum arată o zi din viața ta în care nu filmezi, nu scrii și nu ești „Mircea Bravo”?

Mircea Bravo: Deci o zi de weekend? (n.r. râde) Petrec foarte mult timp cu soția și fetița mea. Plimbări, mese gustoase, jocuri. Sunt la vârsta la care îmi dau seama ce importanți sunt prietenii și investesc energie în a mă vedea cât mai des cu ei.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dură lecție pe care ai învățat-o odată cu succesul?

Mircea Bravo: Nu e neapărat o lecție dură, dar mi-am dat seama că nu există vreun om în lumea asta fără bătăi de cap. Toți avem. Și președinții, și oamenii străzii. Și asta înseamnă că oricât de multe vei realiza, tot timpul o să fie ceva ce o să te streseze. Poți doar alege ce vrei să te streseze. Deci mai bine îți alegi tu stresurile decât să ți le aducă viața.

CANCAN.RO: Dacă ai putea face un remake al unui film de succes românesc, pe care l-ai alege și cum ar arăta?

Mircea Bravo: Nea Marin miliardar. Și probabil s-ar numi Tanti Lenuța cripto bunica. Și, probabil, vă dați seama că bunica s-ar trezi cu 1 milion de bitcoin pe card.

CANCAN.RO: Cu ce gânduri și aspirații ai intrat în 2026?

Mircea Bravo: Nu am tot ce îmi doresc, dar acum am tot ce îmi doream acum 5 ani. Deci cred că misiunea mea de anul ăsta e să mă bucur de ce am.

