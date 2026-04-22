Care este micul-dejun perfect, potrivit dr. Mihaela Bilic: Cele 3 alimente care trebuie consumate dimineața

Se spune că micul-dejun este cea mai importantă masă a zilei. Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că nu este obligatoriu pentru toată lumea, însă recomandă două variante complete și extrem de sănătoase, în special pentru cei care vor să slăbească. Care sunt cele trei alimente care trebuie consumate dimineața?

Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, micul-dejun este o masă extrem de importantă și esențială pentru persoanele care fac mult efort, pentru copii sau pentru cei care vor să mai câștige câteva kilograme în plus sau pentru cei care vor un plus de proteină. Ea subliniază faptul că nu există o regulă generală, ci fiecare persoană este liberă să-și stabilească propriile obiceiuri alimentare în funcție de obiective.

Mihaela Bilic: Mic dejun echilibrat sau mic dejun proteic?

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Mihaela Bilic a enumerat cele mai sănătoase trei alimente care trebuie consumate la micul-dejun. În funcție de ce vă permite silueta, medicul nutriționist recomandă varianta de mic-dejun echlibrat și sănătos și varianta de mic-dejun proteic, pentru cei care țin la siluetă. Proteinele, grăsimile sănătoase, cum ar fi ouăle, somonul, brânza sau iaurtul nu trebuie să lipsească din farfurie.

„Varianta de mic-dejun echilibrat și sănătos: somon afumat, cremă de brânză și crackers. Somonul pentru Omega 3, sunt acizi grași esențiali pe care corpul nostru nu știe să îi producă, așa că trebuie să îi aducem din alimentație, măcar de 2x pe săptămână. Cremă de brânză pentru că avem în ea calciu, proteine și carbohidrați, energia necesară pentru toată ziua. Echilibru și sănătate. Varianta de mic-deju proteic, pentru cei care țin la siluetă: ouă fierte, cottage cheese și multe legume. Oul fiert este alimentul ideal pentru dietă. Ține de foame cel mai tare și are doar 80 de calorii. Mai punem lângă niște perle de brânză pentru că au proteină și umplem farfuria cu multe legume, firbre, apă, vitamine, minerale. Niciun gram de carbohidrați pentru că suntem la dietă”, a spus Mihaela Bilic pe Facebook.

