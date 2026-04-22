Avertismentul Mihaelei Bilic pentru români. Ce grăsimi trebuie să eliminăm complet din dieta zilncă și de ce

Nutriționista românilor, Mihaela Bilic atrage atenția pe pagina sa de social media asupra unui nou pericol ascuns din mâncarea românilor. Grăsimile trans sunt de evitat acestea contribuind major la o multitudine de boli cardiovasculare.

Medicul își începe pledoaria printr-un sfat direct, simplu, dar plin de forță: ”Evitați grăsimile trans!”

Conținut reglementat de Comisia Europeană

Mihaela Bilic recurge, pentru a ne convinge, la un argument irefutabil. În speța acizilor grași trans situația este atât de gravă încât în anul 2020 Comisia Europeană a decis să reglementeze prin lege utilizarea lor. Totodată, medicul ne semnalează că nu contează atât de mult dacă un produs este gras sau nu, mai important este să nu conțină acizi trans:

„Începând cu anul 2020, în Europa a fost reglementat conținutul de grăsimi TRANS din alimente. Decizia adoptată de Comisia europeană spune următoarele: „conținutul de acizi grași TRANS (alții decât cei prezenți în mod natural în grăsimea de origine animală) din alimentele destinate consumului nu trebuie să depășească 2g la 100g materie grasă”. Cu alte cuvinte nu contează cât e de gras, important e să nu fie TRANS!”

Mihaela Bilic lămurește ce sunt acizii trans

Medicul, pentru ca publicul să înțeleagă mai bine, explică școlărește ce sunt acești acizi problematici. Acizi grași, nesaturați, ce pot fi de origine naturală sau tehnologică, aceștia din urmă fiind cei ce provoacă probleme grave:

„Ce înseamnă acizi grași trans? Răspunsul ni-l dă biochimia: sunt acizi grași nesaturați cu cel puțin o dublă legătură în poziție TRANS, contrar acizilor grași nesaturați din organism, care au dubla legătură în poziția CIS. De unde provin acizii grași TRANS? Există acizi grași TRANS naturali, produși de stomacul animalelor rumegătoare(vacă, capră, oaie), prezenți în cantitate mică în carne și produse lactate. Majoritatea acizilor grași TRANS au origine tehnologică și sunt produși prin procedee industriale precum hidrogenarea uleiurilor vegetale. Obiectivul acestei metode este transformarea uleiurilor lichide în grăsimi solide (tip margarină). Tot acizi grași TRANS se pot forma în timpul procesului de prăjire, dacă uleiul este încălzit la temperaturi ridicate, indiferent dacă prăjirea e casnică sau industrială.”

Care sunt produsele cele mai periculoase?

Mihaela Bilic nu cosmetizează deloc situația și decide să îi informeze pe români și care sunt cu exactitate produsele ce ne pot trimite la spital cu boli de multe ori ireversibile, dar și faptul că ei sunt folosiți pentru îmbogățirea rapidă a producătorilor:

„În ce produse există acizi grași TRANS? Cei de origine naturală, care nu intră sub incidența acestui regulament, există în carne, mezeluri și brânzeturi obținute de la rumegătoare- carnea de porc este exclusă! Cei de origine tehnologică se găsesc în majoritatea produselor alimentare procesate: produse de patiserie și panificație, pizza, popcorn, biscuiți, mâncare semipreparată și congelată, deserturi ambalate, sosuri de orice fel sau ciocolata de proastă calitate. Pe scurt tot ce conține margarină, grăsimi vegetale hidrogenate sau parțial hidrogenate, are acizi grași TRANS.

Care sunt argumentele folosirii lor pe scară industrială? Prețul scăzut- față de unt, faptul că sunt stabili, rezistenți la râncezire și dau o consistență fermă produsului final.”

Efectele reale și sfatul final al Mihaelei Bilic

În încheiere medicul nutriționist explică și efectele nocive asupra organismului, acestea instalându-se lent, pe neobservate. Acizii grași afectează colesterolul și crește major riscul de boli cardiovasculare. De evitat sunt întotdeauna produsele industrializate și ultraprocesate, chiar dacă din punct de vedere economic nu ni le permitem întotdeauna:

”Ce efect au acizii grași TRANS asupra sănătății? Nu există un efect negativ direct, dar consumul lor în exces crește riscul de boli cardiovasculare. Impactul principal este asupra colesterolului: scade fracția HDL protectoare și crește fracția LDL, adică colesterolul rău. Concluzia? Consumați produse mai puțin ambalate/ prelucrate/industrializate și ultraprocesate. Dacă tot mâncăm un croissant, merită să fie cu unt! Citiți eticheta și alegeți calitatea, chiar dacă asta presupune un preț mai mare. Și evitați produsele care au în lista de ingrediente grăsimile vegetale hidrogenate, dacă natura nu le-a inventat, înseamnă că nu ne trebuie!”

