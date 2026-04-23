Ritualul lui Cristi Borcea. Ce face în fiecare dimineață, ca să arate mai tânăr

Valentina Pelinel a dezvăluit rutina de îngrijire personală pe care Cristi Borcea o respectă de mulți ani. Pentru a-și șterge 10 ani de pe chip, milionarul nu își începe ziua fără să facă acest lucru.

Nu mai este un secret faptul că milionarul Cristi Borcea se preocupă de propria înfățișare și este client fidel al saloanelor de înfrumusețare. Cum își menține Borcea un aspect tânăr și îngrijit? Răspunsul vine chiar din partea Valentinei Pelinel, soția și mama celor trei copii ai săi. Care este, de fapt, obiceiul fără de care acesta nu își începe dimineața?

Valentina Pelinel l-a dat de gol pe Cristi Borcea

Cristi Borcea are un ritual de îngrijire personală pe care îl respectă cu sfințenie de mulți ani. În fiecare dimineață își face masaj facial folosind cuburi de gheață, pentru un aspect mai proaspăt, o netezire și detensionare a tenului. Valentina Pelinel este cea care l-a dat de gol și a dezvăluit secretul.

„Cristi este un bărbat foarte îngrijit! Aș putea spune că mă întrece! Are foarte mare grijă de el, de felul în care arată. Soțul meu folosește cuburile de gheață. El se dă cu cuburi de gheață pe față, mai ales dimineața. Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe!”, a spus soția lui Cristi Borcea, potrivit click.ro

De asemenea, Cristi Borcea nu se dezice de rutina sa de îngrijire de la saloanele de înfrumusețare, unde merge regulat pentru îmbunătățiri: tratamente faciale, masaje și injecții cu botox. În cadrul unui interviu, milionarul a mărturisit că încă de la 30 de ani a încercat să estompeze efectele trecerii timpului.

„Am câte puţin aşa din fiecare, dar dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansa că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. – Mihaela Borcea, prima lui soţie), în Dorobanţi, practic pentru mine l-am făcut. Şi apoi am făcut clinica şi de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început şi cu puţin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferenţa. Dacă nu faci nimic şi dintr-odată îţi schimbi înfăţişarea, întinereşti brusc, arată urât. Eu am făcut aşa câte puţin, să ţin ritmul”, a spus milionarul, în urmă cu ceva timp.

