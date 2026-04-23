Cum a ironizat-o Raed Arafat pe Denise Rifai la Antena 1, după ce i-a ”pocit” job-ul: ”Cred că sunteți mai stresată decât mine”

În prima ediție a noii emisiuni „Furnicuțele”, difuzată pe 20 aprilie la Antena 1, Denise Rifai l-a avut ca invitat pe Raed Arafat, moment în care o mică eroare de prezentare a generat o replică ironică din partea șefului DSU.

În deschiderea interviului, Denise Rifai l-a introdus pe Arafat drept „șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență”, însă acesta a intervenit imediat pentru a corecta informația.

Cum a ironizat-o Raed Arafat pe Denise Rifai la Antena 1, după ce i-a ”pocit” job-ul

„Nu sunt șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ci al Departamentului pentru Situații de Urgență”, a spus Arafat, completând apoi cu o observație care a stârnit zâmbete: „Cred că sunteți mai stresată decât mine.”

Realizatoarea a admis eroarea, răspunzând scurt:

„Da, păi, se explică. Se explică și motivul.”

Momentul a fost unul dintre primele schimburi dintre cei doi, într-o ediție în care Arafat a abordat subiecte de interes public, de la sunetul RO-Alert până la modul în care ar trebui pregătit un rucsac de urgență.

În discuția despre alertele de pe telefon, Denise Rifai a povestit cum a perceput un mesaj RO-Alert primit în toiul nopții, mărturisind că a crezut „că a început războiul”, iar Raed Arafat a explicat de ce sistemul este conceput să fie atât de puternic: pentru a trezi populația în situații de pericol iminent.

Pe lângă partea serioasă a interviului, atmosfera din platou a fost completată de elementele de divertisment specifice formatului „Furnicuțele”. Personajele Scamă și Blană, alături de Oase și Radu Ciucă, au creat un cadru relaxat, în care Arafat a fost provocat să răspundă atât la întrebări tehnice, cât și la unele neașteptate.

Într-un alt moment al emisiunii, acesta a povestit inclusiv despre perioada în care, ca student, a trebuit să dea cu mopul în sala de operații înainte de a fi lăsat să participe la intervenții chirurgicale, o amintire care a adus un plus de umanitate discuției.

