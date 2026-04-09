Radu Ciucă revine pe micile ecrane, după ce a fost înlăturat de la Pro TV. Cu ce post a semnat

Un format TV nou, construit în jurul curiozității publicului și al interacțiunii directe cu invitații, va debuta pe 20 aprilie, de luni până vineri, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Emisiunea „Furnicuțele” propune un concept în care întrebările telespectatorilor sunt preluate de două personaje animate, iar realizatoarea creează cadrul în care invitații trec printr-o experiență completă, presărată cu provocări și momente tensionate.

Radu Ciucă se alătură proiectului „Furnicuțele” de la Antena 1

Denise Rifai va conduce fiecare ediție, alături de cele două Furnicuțe, Scamă și Blană, care vor adresa întrebări incomode și vor contribui la dinamica fiecărei discuții. Formatul este construit astfel încât invitații să fie puși în situații neașteptate și să ofere răspunsuri autentice, într-un ritm alert și emoțional.

Echipei i se alătură și Radu Ciucă, responsabil de atmosfera muzicală și energia pozitivă a show-ului. Cu o experiență îndelungată în televiziune, atât în prezentare, cât și în editare video, acesta vede proiectul ca pe o schimbare importantă în cariera sa.

„Un nou capitol în care simt că pot să mă arăt și altfel în fața publicului. Și da… recunosc, abia aștept să mă și distrez serios în povestea asta”, declară el.

„Un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună”

Înainte de lansare, Radu Ciucă vorbește despre rolul său și despre apariția zilnică în cadrul emisiunii.

„Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în „Furnicuțele” cu și mai multă poftă. Pe scurt: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”.

