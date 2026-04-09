Când vine Lumina Sfântă de la Ierusalim în România. La ce oră va ajunge și ce plan de rezervă are Patriarhia Română

Din anul 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a inaugurat tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim. În acest an, conflictul dintre SUA și Iran reprezenta o piedică majoră, dar cele două țări au stabilit pe 8 aprilie un armistițiu de 2 săptămâni. Află, în continuare, când vine Lumina Sfântă de la Ierusalim în România, ce traseu va urma și la ce oră va ajunge în biserici.

În seara de sâmbătă, 11 aprilie 2026, Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în România pe Aeroportul Internațional „Otopeni”. Părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a fost însărcinat cu această mare onoare.

„Patriarhul Ierusalimului o să săvârșească această slujbă împreună cu un sobor de ierarhi preoți, dar puțini la număr, fără credincioși. Noi, românii, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că nu o să escaladeze conflictul de aici, din Israel. O să putem veni sâmbătă seara pe un culoar special de zbor de la aeroportul Tel Aviv către aeroportul Otopeni, cu un avion special, și o să aducem Sfânta Lumină”, a mărturisit preotul român, aflat în Israel.

Când vine Lumina Sfântă de la Ierusalim

Lumina Sfântă va ajunge la Otopeni sâmbătă seara, unde va fi oferită delegațiilor eparhiilor Patriarhiei Române care o vor aștepta pe aeroport. Aceasta va fi transportată în toate colțurile țării cu avioane speciale. Ulterior, centrele eparhiale o vor distribui mai departe în fiecare parohie.

Sâmbătă, în jurul orei 19:00, Lumina Sfântă va ajunge la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde va fi primită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Să arătăm bucurie și pace, iubire fraternă, să îi ajutăm pe cei săraci și singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar și pentru românii aflați printre străini, în mod deosebit să ne rugăm pentru pace între popoare. Cu prilejul Sfintelor Paști vă adresăm calde doriri de pace și bucurie, sănătate și fericire împreună cu salutarea pascală „Hristos a Înviat!” „Adevărat a Înviat!”, este mesajul pe care l-a transmis, în Săptămâna Patimilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Prima biserică din România care primește lumina

Așa cum era de așteptat, primul lăcaș de cult care va primi Lumina Sfântă de la Ierusalim este capela din Aeroportul Otopeni. A fost construită în urmă cu 23 de ani pentru angajații care petrec multe ore la job, dar și sărbători ca Paștele sau Crăciunul. De atunci, este frecventată constant de călătorii care se roagă înainte de a zbura.

Ocrotitorul ei este Sfântul Ilie, considerat a fi primul sfânt care s-a înălțat la Ceruri, și la sfințirea ei a fost prezent părintele Teoctist. Este una dintre cele mai mici biserici din România în care, potrivit preotului care slujește în ea de 11 ani, se adună toate necazurile și religiile lumii. Acesta aude zi de zi povești dureroase și emoționante, oferind un cuvânt bun și liniște sufletească tuturor celor care aleg să le împărtășească cu el.

„Aici intră oameni de toate categoriile, de la miniștri până la oameni de rând, oameni obișnuiți. Fiecare persoană care vine aici are în spate o poveste de viață. Unii cu suferință, alții cu neîmpliniri, alții cu bucurii. Vin aici persoane care se tem de zbor, vin și își găsesc liniștea aici și pleacă cu speranță și cu încredere în Dumnezeu, pleacă la zbor. Am întâlnit persoane care prima oară au luat contact cu preotul și cu biserica aici și am avut persoane care chiar mi-au cerut să fac o spovedanie. Cert este că aici se întâlnesc, aș putea spune, toate religiile pământului”, a spus Constantin Dinu, preotul capelei din Aeroportul Otopeni, potrivit Antena 1.

Culoar aerian special pentru Lumina Sfântă

Din cauza conflictului care a izbucnit în urmă cu câteva săptămâni în Orientul Mijlociu, creștinii au stat cu sufletul la gură. Mulți se temeau că, din cauza războiului SUA – Iran, Patriarhia Română nu va putea aduce în țară Lumina Sfântă. Aprobările au fost obținute în urma intervenției Ambasadei României în Israel. Ministerul de Externe israelian a oferit țării noastre un culoar de zbor de la Ben Gurion din Tel Aviv către Aeroportul Otopeni din București.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, se arată în comunicatul oficial transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Slujbele din noaptea de Înviere se vor ține conform tradiției ortodoxe și nu vor exista întârzieri.

Ce se întâmplă dacă Lumina Sfântă nu ajunge

În eventualitatea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, BOR are un plan de rezervă. Patriarhia va oferi Sfânta Lumină adusă din Ierusalim în 2025. Aceasta a fost păstrată aprinsă tot anul, într-o candelă specială, la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei.

„Într-o astfel de situaţie total nedorită şi imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, a mai transmis Patriarhia.

Ce simbolizează Lumina Sfântă în România

Tradiția aceasta datează din anul 2009 și a devenit un ritual care reamintește de legătura vie dintre Țara Sfântă și poporul român. Lumina Sfântă este considerată o minune a ortodoxiei, deoarece se aprinde în fiecare an la Mormântul Domnului, în Sâmbăta Mare, în mod inexplicabil.

De acolo este împărțită tuturor delegațiilor bisericești din lumea întreagă, cu avioane pregătite special, până în comunitățile locale care o așteaptă în noaptea de Înviere.

