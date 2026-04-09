De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează

De: Irina Maria Daniela 09/04/2026 | 13:53
De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează
De ce purtăm haine noi de Paște? Sursa foto: Shutterstock / Mediafax

În seara de 11 aprilie, credincioșii din România vor merge la biserică pentru a asista la slujba Învierii Domnului. Una dintre tradițiile din popor spune că hainele pe care le purtăm de Paște trebuie să fie noi. Dar de unde a izvorât acest obicei și ce simbolizează el?

În fiecare an, românii se înnoiesc de Paște cu haine pe care le cumpără cu câteva zile înainte. Este o tradiție în familie sau o superstiție care s-a trimis din generație în generație?

De ce purtăm haine noi de Paște

În creștinism, Paștele este sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos, victoria vieții asupra morții, o reînnoire a sufletului și a curățeniei spirituale. Momentul răstignirii sale a fost atât de marcant pentru mulțimea de pe Golgota încât unii dintre ei l-au acceptat, în acel moment, ca adevăratul Fiul al lui Dumnezeu. A fost un moment în care și-au schimbat credința, sistemul de valori și au redevenit, practic, alți oameni.

Potrivit tradiției din popor, hainele noi sunt un gest care simbolizează reînnoirea, un nou început pentru persoana care le poartă. Postul Paștelui, care durează 48 de zile, este perioada în care trupul și sufletul se curăță de păcate și gânduri rele, iar ținutele noi purtate de Înviere și în prima zi de Paște reprezintă renașterea personală.

Cum se înnoiau de Paște țăranii români

În trecut, oamenii își realizau singuri piesele vestimentare acasă din lână sau cânepă. Foloseau cele mai bune materiale pentru a țese și coase bluze, cămăși, rochii și pantaloni pentru Învierea Domnului. Erau adesea înfrumusețate cu motive tradiționale românești și purtate cu brâuri, ilice și pălării.

Acesta era modul prin care oamenii simpli își arătau respectul pentru Învierea Domnului, de a întâmpina venirea primăverii, renașterea naturii și noul an calendaristic.

În tradiția populară din România se spune că, dacă porți haine noi de Paște, vei avea noroc tot anul. Ținutele sunt un simbol al prosperității și al bunăstării pe care le inviți în viața ta.

În unele zone din lume, o superstiție populară spune că persoanele care își permit să își cumpere haine noi de Paște, dar nu o fac, vor avea ghinion. „De Crăciun, mâncare și băutură; de Paște, haine noi”, spune o zicală din Irlanda.

Ce simbolizează hainele noi de Paște

Pentru cei care se botezau în noaptea de Paște, familia pregătea haine albe din in. Acestea erau simbolul purității, al luminii și al iertării tuturor păcatelor. Această tradiție se respectă în continuare în unele religii.

Obiceiul hainelor noi de Paște își are originea din creștinismul timpuriu și apare chiar și în scrierile unor apostoli. Pentru mulți creștini, hainele noi reprezintă ”o îmbrăcare în Hristos” și o nouă viață.

”Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus”.

Ce simbolizează hainele în Vechiul Testament

Potrivit scrierilor din Vechiul Testament, hainele reprezentau starea sufletească și identitatea unui om. Schimbarea lor simboliza și schimbarea stării unei persoane – din rob în om liber, din păcătos în om iertat de păcate, din om vechi în om nou.

Astfel, hainele de Paște capătă un înțeles profund – trecerea omului printr-o moarte simbolică și renașterea lui, moment care aduce cu sine o bucurie aparte. Pentru mulți, această tradiție aducea o reînnoire a speranței, încredere în viață și în faptul că, după suferință, apare mereu o bucurie.

