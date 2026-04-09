Program STB de Paște 2026. Cum circulă autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere

În perioada sărbătorilor pascale, transportul public din București va funcționa după un orar adaptat, conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale călătorilor din aceste zile. Modificările vizează atât noaptea de Înviere, cât și zilele de Paște, când fluxul de pasageri diferă semnificativ față de o perioadă obișnuită.

Paștele ortodox este prăznuit pe data de 12 aprilie, astfel că vor apărea modificări ale programului și la transportul public din București.

Care va fi programul mijloacelor de transport din București

Astfel, în prima și a doua zi de Paște, mijloacele de transport de suprafață, precum autobuze, tramvaie și troleibuze vor circula conform programului de weekend. Acest lucru presupune timpi de așteptare mai mari între curse și, în unele cazuri, ajustări ale traseelor sau frecvenței, în funcție de numărul de călători.

Pentru noaptea de Înviere, autoritățile au prevăzut măsuri speciale pentru a facilita deplasarea către lăcașurile de cult. Anumite linii de autobuz vor avea program prelungit, însă intervalul dintre vehicule ar putea fi mai mare decât în mod normal. În anii trecuți, unele linii importante, precum tramvaiul 41, au circulat până după miezul nopții, iar acest model ar putea fi menținut și în acest an.

Călătorii sunt sfătuiți să își organizeze din timp deplasările și să consulte sursele oficiale pentru a verifica eventualele actualizări, deoarece pot apărea schimbări de ultim moment în program.

Un element inedit al acestei perioade este introducerea „Tramvaiului Iepurașului”, un vehicul special decorat în spiritul sărbătorilor. Acesta va circula joi, 9 aprilie, plecând de la Depoul Dudești, în două curse programate la orele 11:00 și 12:30. Traseul va include mai multe artere importante din oraș, precum Bulevardul Mărășești și Piața Unirii, iar tramvaiul va opri în stații, oferind o experiență plăcută și festivă călătorilor.

Cea mai mare reducere de sâmbătă din LIDL. Produsul ieftinit astăzi cu 60%