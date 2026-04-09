Actorul Michael Campbell, cunoscut și sub numele de scenă Michael Patrick, a murit marți, 7 aprilie 2026, la doar 35 de ani, după o luptă cu boala de neuron motor, o afecțiune neurodegenerativă incurabilă.

Actorul a murit liniștit la Northern Ireland Hospice, fiind înconjurat de cei dragi, a anunțat soția sa, Naomi, pe rețelele de socializare, după cum scrie Daily Express.

Originar din Belfast, Campbell a fost un actor apreciat atât pe scenă, cât și pe micul ecran. Cariera sa cuprinde apariții în seriale de televiziune precum Blue Lights, Game of Thrones și This Town, dar și în producții radio și film. Cu toate acestea, el a fost cel mai apreciat pentru munca sa în teatru, în special pentru adaptarea sa inovatoare a tragediei Richard al III-lea de William Shakespeare, în care a jucat rolul principal într-un scaun cu rotile, reflectând propria experiență de viață după diagnostic. Această producție i-a adus Judges’ Award la prestigioasele Stage Awards din ianuarie 2025.

Actorul fusese diagnosticat acum câțiva ani

Boala, diagnosticată în februarie 2023, i-a afectat treptat capacitatea de mișcare, dar Campbell nu a renunțat la activitatea sa profesională. Soția sa, Naomi, a descris într-un mesaj emoționant modul în care el a continuat să trăiască cu bucurie și spirit, în ciuda suferinței.

„A trăit o viață la fel de plină ca oricine altcineva…”, a transmis ea.

În cea mai recentă postare a sa pe rețelele de socializare, din februarie, Campbell a împărtășit o actualizare cu fanii săi, spunând că neurologul său i-a mai spus că mai are aproximativ un an de trăit. La momentul respectiv, actorul hotărâse să nu facă o traheostomie, o cale respiratorie artificială montată pe gât pentru a-i ajuta respirația, pentru a putea petrece acea perioadă în afara spitalului.

Jimmy Fay, producător executiv la Lyric Theatre Belfast, locul unde actorul a colaborat îndelung și unde performanța sa în Richard al III-lea a rămas memorabilă, a declarat că lumea „a pierdut un mare artist, iar cerul este mai strălucitor în această seară cu steaua lui”, evidențiind impactul profund pe care Campbell l‑a avut asupra colegilor săi.

