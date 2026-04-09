De: Daniel Matei 09/04/2026 | 10:48
Actorul Michael Campbell, cunoscut și sub numele de scenă Michael Patrick, a murit marți, 7 aprilie 2026, la doar 35 de ani, după o luptă cu boala de neuron motor, o afecțiune neurodegenerativă incurabilă.

Actorul a murit liniștit la Northern Ireland Hospice, fiind înconjurat de cei dragi, a anunțat soția sa, Naomi, pe rețelele de socializare, după cum scrie Daily Express.

Originar din Belfast, Campbell a fost un actor apreciat atât pe scenă, cât și pe micul ecran. Cariera sa cuprinde apariții în seriale de televiziune precum Blue Lights, Game of Thrones și This Town, dar și în producții radio și film. Cu toate acestea, el a fost cel mai apreciat pentru munca sa în teatru, în special pentru adaptarea sa inovatoare a tragediei Richard al III-lea de William Shakespeare, în care a jucat rolul principal într-un scaun cu rotile, reflectând propria experiență de viață după diagnostic. Această producție i-a adus Judges’ Award la prestigioasele Stage Awards din ianuarie 2025.

Boala, diagnosticată în februarie 2023, i-a afectat treptat capacitatea de mișcare, dar Campbell nu a renunțat la activitatea sa profesională. Soția sa, Naomi, a descris într-un mesaj emoționant modul în care el a continuat să trăiască cu bucurie și spirit, în ciuda suferinței.

„A trăit o viață la fel de plină ca oricine altcineva…”, a transmis ea.

În cea mai recentă postare a sa pe rețelele de socializare, din februarie, Campbell a împărtășit o actualizare cu fanii săi, spunând că neurologul său i-a mai spus că mai are aproximativ un an de trăit. La momentul respectiv, actorul hotărâse să nu facă o traheostomie, o cale respiratorie artificială montată pe gât pentru a-i ajuta respirația, pentru a putea petrece acea perioadă în afara spitalului.

Jimmy Fay, producător executiv la Lyric Theatre Belfast, locul unde actorul a colaborat îndelung și unde performanța sa în Richard al III-lea a rămas memorabilă, a declarat că lumea „a pierdut un mare artist, iar cerul este mai strălucitor în această seară cu steaua lui”, evidențiind impactul profund pe care Campbell l‑a avut asupra colegilor săi.

Cardi B, în lacrimi după ce fostul ei soț a fost împușcat? „Nu pot trăi fără el”

Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prinț Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le organiza
Showbiz internațional
Prinț Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le…
Katy Perry, noi detalii despre relația cu Justin Trudeau. „Nu știam cât de generoasă poate fi karma”
Showbiz internațional
Katy Perry, noi detalii despre relația cu Justin Trudeau. „Nu știam cât de generoasă poate fi karma”
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Gandul.ro
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune totul despre el! Formidabil!”
Prosport.ro
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de...
Parteneri
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor...
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Gandul.ro
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program STB de Paște 2026. Cum circulă autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Program STB de Paște 2026. Cum circulă autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că au divorțat. Reacția surprinzătoare a ...
Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că au divorțat. Reacția surprinzătoare a celui mai mare fiu
Radu Ciucă revine pe micile ecrane, după ce a fost înlăturat de la Pro TV. Cu ce post a semnat
Radu Ciucă revine pe micile ecrane, după ce a fost înlăturat de la Pro TV. Cu ce post a semnat
Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de ...
Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de omagiu pe Arena Națională
Emma Zeicescu s-a despărțit de tatăl copilului ei, după 13 ani de relație: ”Am crezut că orice ...
Emma Zeicescu s-a despărțit de tatăl copilului ei, după 13 ani de relație: ”Am crezut că orice obstacol poate fi depășit”
Narcisa Moisa, declarație surprinzătoare despre Bogdan de la Ploiești: ”Îmi e antipatic”
Narcisa Moisa, declarație surprinzătoare despre Bogdan de la Ploiești: ”Îmi e antipatic”
Vezi toate știrile