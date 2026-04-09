Emma Zeicescu s-a despărțit de tatăl copilului ei, după 13 ani de relație: ”Am crezut că orice obstacol poate fi depășit”

Emma Zeicescu a confirmat oficial despărțirea de Claudiu Popa, după 13 ani de relație, un anunț care a surprins publicul și a generat numeroase reacții în mediul online.

Cei doi au format unul dintre cele mai discrete și stabile cupluri din media, iar vestea separării a venit ca un moment încărcat de emoție și maturitate. Anunțul a fost făcut de Emma Zeicescu printr-un mesaj amplu publicat pe Facebook, în care a explicat contextul și starea lor actuală, păstrând tonul echilibrat și respectuos care i-a caracterizat mereu.

În mesajul său, jurnalista a transmis clar că ruptura nu a fost un gest impulsiv, ci rezultatul unui proces dificil, în care ambii au încercat să salveze relația.

“Ne-am separat, după 13 ani în care am construit împreună o poveste importantă din viața noastră. Au fost ani cu multă implicare, învățare și momente care ne-au definit ca oameni. Am crezut sincer că, acolo unde există iubire, orice obstacol poate fi depășit. Din păcate, există și situații în care, în ciuda eforturilor, lucrurile se schimbă, iar iubirea se transformă.”

Emma Zeicescu a insistat asupra ideii că despărțirea nu trebuie dramatizată, ci înțeleasă ca un pas necesar pentru echilibrul fiecăruia.

“Alegem să mergem mai departe separat, fără a transforma acest moment într-unul mai dureros decât este deja. Despărțirea nu este o bucurie pentru nimeni, ci un proces dificil, care cere maturitate, asumare și echilibru emoțional.”

Mesajul care a emoționat internetul

Cel mai important element rămâne însă copilul lor, Rafael, pe care ambii îl pun pe primul loc. Emma a subliniat că stabilitatea și liniștea lui sunt prioritare:

“Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru, Rafael. El are nevoie de liniște, stabilitate și de doi părinți care, chiar dacă nu mai sunt împreună ca parteneri, rămân uniți în rolul lor de a fi părinți.”

În final, jurnalista a cerut discreție și înțelegere într-un moment sensibil pentru familia lor.

“În această perioadă, avem nevoie de discreție, răbdare și înțelegere. Este un moment delicat, mergem mai departe cu respect pentru ceea ce a fost și cu speranța că fiecare dintre noi își va găsi echilibrul și liniștea personală. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a scris Emma pe Facebook.

CITEŞTE ŞI: Cine e Anastasia, soția lui Adrian Petre ex-Survivor? Au o fetiță împreună

Codruța, prima apariție publică după divorț. Fanii au criticat-o dur după concertul de la Festivalul Scrumbiei din Galați