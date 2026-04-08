Oase, în noul show al lui Denise Rifai: „Este un proiect fix pe stilul meu"

De: David Ioan 08/04/2026 | 14:11
Foto: Instagram

Din 20 aprilie, Antena 1 va difuza noul show „Furnicuțele”, programat de luni până vineri, în intervalul 17:00–19:00. Producția o are la cârmă pe Denise Rifai, iar alături de ea se vor afla două personaje comentatoare, Scamă și Blană, care vor anima fiecare ediție.

Invitații care vor ajunge în platou vor avea parte de două ore intense, fiind provocați să răspundă tuturor curiozităților și să facă față unor probe concepute pentru a-i prezenta publicului într-o manieră diferită. Formatul mizează pe interacțiune directă și pe momente imprevizibile.

Responsabil pentru testele zilnice este Oase, co-prezentatorul emisiunii, care va pregăti provocări neașteptate și probe menite să evidențieze diverse aptitudini ale invitaților. Prezența lui în echipă este justificată de experiența acumulată în competiții și de capacitatea de a gestiona situații-limită.

Alegerea lui Oase a venit firesc, având în vedere că acesta a câștigat sezonul 3 „Power Couple” și a demonstrat că poate depăși orice teamă pentru a duce o probă până la capăt. În noul format, el va avea ocazia să testeze și alți participanți, menținând ritmul alert al show-ului.

Printre invitații anunțați pentru primele ediții se numără Piedone, Arafat, WRS, Romică Țociu, Cosmin Natanticu, Diana Matei și alți invitați cunoscuți publicului.

Oase spune că se simte în largul lui în acest proiect și că atmosfera din platou îl motivează:

„Nu știu exact cum am ajuns și eu la “Furnicuțele”… probabil m-au ales după înălțime, fiind mic ca o furnică! Lăsând gluma la o parte, mă bucur enorm că fac parte din acest proiect nebun, unde două Furnicuțe zic ce vor și fac mișto de toată lumea. Pe lângă asta, să o stresez pe Denise Rifai și pe invitați cu niște jocuri pregătite de mine și echipa, este ceva ce oricine și-ar dori. Este un proiect în care mă simt 100% la locul meu și mă bucur că am această ocazie”, a declarat acesta înainte de debutul emisiunii.

