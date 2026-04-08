Convorbirea care a rămas în istorie: ultimele momente ale lui Mircea Lucescu, povestite de un jurnalist turc

De: Denisa Crăciun 08/04/2026 | 15:10
Ultima discuție telefonică între Yasin Tuncer și Mircea Lucescu/ Sursa foto: Social media X

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie. Inima acestuia mai funcționa doar 10%. În urma decesului, mai mulți oameni atât din România, cât și de peste hotare au postat mesaje emoționante. Unul dintre ei este un jurnalist turc, prieten foarte bun cu fostul selecționer.

Vestea că Mircea Lucescu a murit a întristat pe toată lumea. Sute de mesaje care transmiteau regrete au umplut mediul online. Jurnalistul de origine turcă, Yasin Tuncer a făcut o postare pe rețelele de socializare prin care relata ultima discuție telefonică cu fostul antrenor al României. El a explicat că ultima convorbire a avut loc cu puțin timp în urmă după meciul România-Turcia.

Yasin Tuncer povestește despre ultima discuție cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori. El a avut o carieră de succes și s-a dedicat toată viața familiei și fotbalului. El s-a stins în seara zilei de marți, 7 aprilie, în timp ce se afla în spital. Era internat încă din data de 29 martie, iar vineri, 3 aprilie, ar fi trebuit să fie externat. Din păcate a făcut un infarct, iar zilele trecute s-a constatat că a suferit multiple AVC-uri. A fost conectat la aparate, iar inima sa mai funcționa doar 10%. Vestea că nu se mai află printre noi a fost făcută de reprezentanții spitalului. În urma comunicatului, oamenii au reacționat imediat pe rețelele de socializare și au transmis mesaje importante.

Printre ei se numără și Yasin Tuncer, un jurnalist turc care a fost prieten bun cu Il Luce. Acesta a povestit pe platforma X care a fost ultima lor discuție telefonică. Aceștia au vorbit la scurt timp după terminarea meciului România-Turcia.

Vorbisem cu Mircea Lucescu la telefon exact acum o săptămână, marți, 31 martie. Era în spital, dar vocea îi suna bine în ciuda necazurilor prin care trecea. Gândurile lui erau încă la meciul Turcia-România. ‘Ooo Yasin, dacă ar fi fost doar 10 minute în plus, desfășurarea meciului ar fi fost atât de diferită. Turcia era epuizată; am fi putut chiar să câștigăm, a declarat el.

De asemenea, el a spus că i se părea vesel, chiar dacă trecuse prin acele momente cumplite.

Era atât de ambițios și vesel. Era ca și cum nu el ar fi fost cel care avusese un atac de cord cu doar trei zile înainte. Lucescu a menționat, de asemenea, că nu exista televizor în camera lui de spital și că va urmări meciul Kosovo-Turcia în seara aceea dacă prietenul lui ar aduce un laptop, a spus Yasin.

Jurnalistul urma să vină în București și să se întâlnească cu fostul mare antrenor al României. Mai ales că pe cei doi îi lega o prietenie de peste 20 de ani.

I-am spus: ‘Antrenorule, ești obosit acum; e timpul să te bucuri de pensie. Ieși la externare vineri. Sper să vin la București săptămâna viitoare să te vizitez.’ ‘Bine, atunci te aștept; vorbim curând’, a răspuns el și a închis telefonul, dragul meu Luce. Cum aș fi putut ști că va fi ultima conversație cu prietenul meu de 22 de ani? Îmi va fi atât de dor de tine, a mai adăugat jurnalistul.

Tags:

