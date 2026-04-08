Ce își dorea Mircea Lucescu de la fiul său, Răzvan? A dezvăluit totul înainte să moară

De: Andreea Stăncescu 08/04/2026 | 14:48
Dorința lui Mircea Lucescu înainte să moară

Mircea Lucescu rămâne un nume de referință în istoria fotbalului românesc și internațional, o personalitate care a marcat generații întregi prin rezultatele și influența sa. Dincolo de trofeele câștigate și de echipele pe care le-a construit, acesta a avut mereu în suflet o dorință profundă legată de parcursul fiului său, Răzvan Lucescu, pe care l-a susținut necondiționat.

Dispariția lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în familie și în rândul celor care l-au cunoscut îndeaproape. Pentru Răzvan Lucescu, tatăl său nu a fost doar un părinte, ci și un reper esențial în formarea sa profesională și umană. El a vorbit în repetate rânduri despre lecțiile primite, despre disciplina, respectul și munca pe care le-a învățat.

Ce își dorea Mircea Lucescu de la fiul său

Una dintre cele mai mari dorințe ale lui Mircea Lucescu a fost ca fiul lui să îi depășească realizările și să ducă mai departe această moștenire la un nivel și mai înalt. În prezent, Răzvan Lucescu își continuă parcursul în antrenorat la PAOK Salonic, fiind considerat unul dintre cei mai respectați tehnicieni români.

“(N.r. Cum s-ar numi cartea lui Mircea Lucescu?) Cu inima plină de fotbal, cam aşa ceva. Cariera mea a fost legată de fotbal, toate reuşitele mele au fost în fotbal, nu pot să diminuez importanţa fotbalului în viaţa mea, e absolut imposibil.

Fotbalul mi-a dat foarte mult, şi eu am dat mult. Dar el mi-a dat mult mai mult, aş fi vrut să dau şi eu mai mult, dar mă opresc aici, sper ca Răzvan să dea mai mult. Şi când speranţa moare, jucătorilor le spun, rămâne pasiunea, asta e ultima, ultimul pas, asta te ajută să revii întotdeauna”, a declarat Mircea Lucescu.

Fostul selecționer va fi condus pe ultimul drum vineri, la Cimitirul Bellu din București, după ce trupul său neînsuflețit a fost depus, pentru un ultim omagiu, la Arena Națională. Finalul vieții sale a fost marcat de probleme cardiace grave, care au necesitat intervenții medicale complexe, însă, în cele din urmă, organismul său nu a mai putut lupta.

