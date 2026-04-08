Omagiu pentru Mircea Lucescu în presa italiană. „Cum ar putea cineva să-l considere străin? Este de-al nostru”

Moartea lui Mircea Lucescu a fost intens discutată în presa internațională, iar omagiile au curs în publicațiile din străinătate. Ziarele din Italia au acordat o atenție deosebită acestui subiect, așa cum era de așteptat, dat fiind că „Il Luce” a antrenat la Brescia, Pisa și Inter Milano.

Unul dintre cele mai emoționante omagii a fost publicat de Corriere dello Sport, acolo unde jurnaliștii au notat că Mircea Lucescu nu poate fi considerat un străin în Peninsulă.

„Cum poate cineva să-l considere pe Mircea Lucescu un străin? E unul de-al nostru. A stat mult timp printre noi, de multe ori, luând ceva de la noi și oferindu-ne mult. Oficial român, nu era genul care să stea închis în pașaport. Își ia rămas bun la 80 de ani, rămânând acolo unde a trăit și a predat întotdeauna: pe un teren de fotbal. Ultima lovitură de aripă, ultima suflare conștientă, la finalul meciului mondial pierdut de România, pe care o antrena, împotriva Turciei. Nu se simțea deloc bine, dar a insistat să fie prezent. Criza de sănătate, un infarct, coma farmacologică și așa mai departe. Adio, Mircea, domnul domnilor”, scrie publicația.

În material, jurnalistul și scriitorul italian Cristiano Gatti spune că Mircea Lucescu a fost un fenomen al fotbalului, nu doar în Italia, ci la nivel internațional.

„Întreaga lume îi spune adio și îl regretă, pentru că dacă pe fața acestui pământ a trecut un adevărat cetățean al lumii, acela este Lucescu. Desigur, nu singurul, dar cu siguranță printre cei mai deschiși, liberi și inteligenți. Așa l-am cunoscut la început, prima dată în Italia, în 1990, anul nopților magice, el la Pisa. Așa a rămas întotdeauna, lucid și reflexiv, autoironic și spiritual, în momentele de aur și în momentele negre ale naufragiului, mai bine zis ale demiterilor”, scrie acesta.

Fotbalul european îl omagiază pe Mircea Lucescu

Conform deciziei UEFA, jucătorii și suporterii vor păstra un moment de tăcere înaintea meciurilor programate miercuri în Champions League, Barcelona – Atletico Madrid și PSG – Liverpool, precum și la duelul Braga – Betis din Europa League. Joi, momentele de reculegere vor avea loc pe stadioanele unde se dispută celelalte trei sferturi de finală din Europa League: Bologna – Aston Villa, Porto – Nottingham Forest și Freiburg – Celta Vigo.

Și fotbalul românesc se va opri pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a marcat profund istoria acestui sport. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că toate competițiile din weekend vor începe cu un moment de reculegere.

