Cine e fetița care, în 1998, refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu la televizor? Acum, e una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi

În anul 1998, o emisiune celebră, „Tip Top Minitop”, aducea în prim plan o fetiță de doar 5 ani. Show-ul era prezentat de Horia Brenciu, iar prezența fetiței l-a uimit pe artist. Deși știa că va apărea la televizor, nu a lăsat nici cea mai mică urmă de teamă sau timiditate să se vadă și a avut o apariție îndrăsneață care s-a remarcat instant.

Emisiunea „Tip Top Minitop” a fost una dintre cele mai urmărite din România pe vremea aceea. Totuși, o scenă rămâne întipărită în mintea tuturor: fetița de doar 5 ani care a refuzat să îi dea batista prezentatorului Horia Brenciu. Aceasta a fost ajutată de prezentator să își sufle nasul chiar în platou, iar replica sa a fost savuroasă. Anii au trecut, iar acum este o femeie în adevăratul sens al cuvântului și are o carieră excepțională.

Cine este fetița care a refuzat să îi dea batista lui Horia Brenciu

Show-ul care a adunat în fața televizoarelor mii de oameni a lăsat în amintirea lor un moment incredibil. Chiar în platoul de filmare, fata avea nevoie să își sufle nasul, iar prezentatorul a fost acolo să o ajute. Apoi, fără niciun pic de timiditate, i-a dat o replică neașteptată cântărețului.

E batista MEA și nu vreau să ți-o dau! Pentru că e a MEA, a spus fetița.

Momentul a stârnit hohote de râs și a devenit viral. Mai mult, după ce a fost întrebată despre cântăreții preferați, a răspuns cu simpatie că mama ei este favorita, chiar dacă nu activa în domeniul muzicii. Cele două au cântat împreună în italiană „Mamma, son tanto felice”, iar scena a fost aplaudată de toată lumea, mai ales datorită susținerii mamei. Încă de la o vârstă fragedă a știut că vrea să fie pe scenă, așadar visul ei a devenit realitate.

Alina Eremia, căci despre ea este vorba, are în prezent 32 de ani, este căsătorită cu Edi Barbu și are o carieră impresionantă. Cele mai cunoscute piese ale sale sunt „Cum se face”; „A fost o nebunie”; „În Dreapta Ta”; „Gura Ta” și multe altele. De asemenea, este și actriță și a devenit celebră datorită serialului Pariu cu Viața. Aceasta a făcut parte și dintr-o trupă renumită Lala Band, care îi avea drept membri și pe Dorian Popa, Sore, Ana Baniciu sau Vlad Gherman.

