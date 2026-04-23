Acasă » Știri » Cine e fetița care, în 1998, refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu la televizor? Acum, e una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi

De: Denisa Crăciun 23/04/2026 | 08:50
În anul 1998, o emisiune celebră, „Tip Top Minitop”, aducea în prim plan o fetiță de doar 5 ani. Show-ul era prezentat de Horia Brenciu, iar prezența fetiței l-a uimit pe artist. Deși știa că va apărea la televizor, nu a lăsat nici cea mai mică urmă de teamă sau timiditate să se vadă și a avut o apariție îndrăsneață care s-a remarcat instant. 

Emisiunea „Tip Top Minitop” a fost una dintre cele mai urmărite din România pe vremea aceea. Totuși, o scenă rămâne întipărită în mintea tuturor: fetița de doar 5 ani care a refuzat să îi dea batista prezentatorului Horia Brenciu. Aceasta a fost ajutată de prezentator să își sufle nasul chiar în platou, iar replica sa a fost savuroasă. Anii au trecut, iar acum este o femeie în adevăratul sens al cuvântului și are o carieră excepțională.

Cine este fetița care a refuzat să îi dea batista lui Horia Brenciu

Show-ul care a adunat în fața televizoarelor mii de oameni a lăsat în amintirea lor un moment incredibil. Chiar în platoul de filmare, fata avea nevoie să își sufle nasul, iar prezentatorul a fost acolo să o ajute. Apoi, fără niciun pic de timiditate, i-a dat o replică neașteptată cântărețului.

E batista MEA și nu vreau să ți-o dau! Pentru că e a MEA, a spus fetița.

Momentul a stârnit hohote de râs și a devenit viral. Mai mult, după ce a fost întrebată despre cântăreții preferați, a răspuns cu simpatie că mama ei este favorita, chiar dacă nu activa în domeniul muzicii. Cele două au cântat împreună în italiană „Mamma, son tanto felice”, iar scena a fost aplaudată de toată lumea, mai ales datorită susținerii mamei. Încă de la o vârstă fragedă a știut că vrea să fie pe scenă, așadar visul ei a devenit realitate.

Alina Eremia, căci despre ea este vorba, are în prezent 32 de ani, este căsătorită cu Edi Barbu și are o carieră impresionantă. Cele mai cunoscute piese ale sale sunt „Cum se face”; „A fost o nebunie”; „În Dreapta Ta”; „Gura Ta” și multe altele. De asemenea, este și actriță și a devenit celebră datorită serialului Pariu cu Viața. Aceasta a făcut parte și dintr-o trupă renumită Lala Band, care îi avea drept membri și pe Dorian Popa, Sore, Ana Baniciu sau Vlad Gherman.

Tags:

Recomandarea video

Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Știri
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Știri
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Mediafax
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
Gandul.ro
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României:...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe. Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” pe 23 aprilie
Click.ro
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe. Cui trebuie să îi spui „La mulți...
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD.
Digi 24
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică „aritmetica”...
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi...
Legendă pe patru roți: Primul BMW Art Car din istorie vine în România!
Promotor.ro
Legendă pe patru roți: Primul BMW Art Car din istorie vine în România!
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
go4it.ro
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
Gandul.ro
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el
Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el
TEST IQ | Aceste două vrăbiuțe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două vrăbiuțe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Direct din teren în acționariat: Lionel Messi a devenit patron în fotbal! Cât a costat clubul care ...
Direct din teren în acționariat: Lionel Messi a devenit patron în fotbal! Cât a costat clubul care produce vedete
Cafeaua adorată de toți românii, redusă cu 40% în Mega Image, începând de astăzi
Cafeaua adorată de toți românii, redusă cu 40% în Mega Image, începând de astăzi
Vezi toate știrile