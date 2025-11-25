Acasă » Știri » Îl mai știi pe băiețelul din reclama Hochland? Cum arată astăzi Noni Ene

Îl mai știi pe băiețelul din reclama Hochland? Cum arată astăzi Noni Ene

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 10:34
Îl mai știi pe băiețelul din reclama Hochland? Cum arată astăzi Noni Ene
Sursă: Social Media
Cu toții avem în amintire acei copii care apăreau mereu în reclame la diferite produse pe vremuri. Printre ei se numără și puștiu din celebra reclamă la brânză topită Hochland. Tu îl mai știi? Află în rândurile de mai jos cine e și cu ce se ocupă acum!

Noni Ene, copilul devenit celebru în anii 2000 pentru replica „Dacă mă sărută data viitoare?”, și-a continuat drumul în lumea artistică. În prezent el are 33 de ani și are la activ mult mai multe apariții televizate.

Îl mai știi pe băiețelul din reclama Hochland?

După ce a cunoscut succesul pe micile ecrane de la o vârstă foarte fragedă, Noni nu mai este prezent în reclame TV, dar nu s-a îndepărtat de lumea artistică. Chiar dacă nu mai are aceeași faimă, Noni Ene are o carieră muzicală complexă: a participat la Festivalul Mamaia, a reprezentat România la Eurovision Junior și a colaborat cu artiști de renume precum Alina Eremia, Liviu Teodorescu, Ana Baniciu, Bucu Cernea și Gloria Melu în proiectul „Numai cu Acordul Minorilor”, dar și cu Cornel Fugaru, regretatul compozitor.

Un moment important din cariera lui s-a petrecut în anul 2010, atunci când Noni Ene a devenit unul dintre primii români care a înregistrat o piesă pentru o coloană sonoră Disney, alături de Miruna Oprea. Cei doi au intepretat varianta română a cântecului „I Wouldn’t Change a Thing” („Nu aș schimba nimic”), din filmul Camp Rock 2, cântat de Demi Lovato și Joe Jonas.

Pe lângă domeniul muzical, el a dublat și vocile unor personaje din producții Disney, iar începând cu anul 2011 a intrat în zona dance, acolo unde compune și produce în prezent.

