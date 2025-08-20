Alina Eremia, primul mesaj după nunta cu Eduard Barbu: „S-a semnat contractul”

Alina Eremia și Eduard Barbu au spus marele „DA” și s-au unit în fața Lui Dumnezeu cu doar câteva zile în urmă. Noua doamnă Barbu a transmis primul mesaj din poziția de soție. Iată ce a spus!

Alina Eremia și Eduard Barbu au trăit, pe 16 august, cea mai frumoasă zi din viața lor. După 8 ani de relație, cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața Lui Dumnezeu. Nunta a fost organizată într-un cadru intim, dar plin de rafinament, la Palatul Snagov, unde rudele și prietenii apropiați le-au fost alături.

Alina Eremia, primul mesaj după nuntă

Acum, după puțin timp de la ziua cea mare, artista a transmis primul mesaj alături de soțul ei. Alina Eremia le-a mulțumit tuturor celor care le-au transmis mesaje frumoase. Pe lângă bucuria momentului, vedeta a avut parte și de cuvinte frumoase care i-au ajuns direct la inimă, iar acest aspect a copleșit-o.

”Vă saluta familia Barbu, proaspăt lansată pe piață, după ce s-a semnat contractul. Voiam să vă mulțumim din suflet pentru toate urările, toate mesajele, să stiți că ne-au ajuns direct la inimă. Vă mulțumim”, a transmis Alina Eremia pe rețelele de socializare.

Au avut 7 torturi

Cei doi au spus cel mai sincer și curat „DA” din viața lor, iar în calitate de nași i-au avut pe Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui. Petrecerea de după cununia religioasă a fost una de poveste, iar un detaliu aparte a atras atenția tuturor invitaților: Alina și Edy au avut nu unul, ci șapte torturi de nuntă!

Nu au fost însă torturi masive, tradiționale, ci mai multe creații rafinate, fiecare gândită în stilul artistei: simple, elegante și cu detalii care i-au pus amprenta personală pe momentul dulce al serii. Practic, desertul a fost transformat într-un adevărat spectacol vizual și gustativ, perfect pentru vibe-ul unei nunți moderne, dar cu mult bun gust (VEZI AICI).

