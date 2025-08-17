Alina Eremia a avut 7 torturi la nuntă! Imagini rare de la nunta cu Edy Barbu

Alina Eremia și Eduard Barbu au trăit, pe 16 august, cea mai frumoasă zi din viața lor. După 8 ani de relație, cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Nunta a fost organizată într-un cadru intim, dar plin de rafinament, la Palatul Snagov, unde rudele și prietenii apropiați le-au fost alături. Momentul tortului a fost unul de-a dreptul special, iar invitații au rămas uimiți!

Cei doi au spus cel mai sincer și curat „DA” din viața lor, iar în calitate de nași i-au avut pe Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui. Petrecerea de după cununia religioasă a fost una de poveste, iar un detaliu aparte a atras atenția tuturor invitaților: Alina și Edy au avut nu unul, ci șapte torturi de nuntă!

Alina Eremia a avut 7 torturi la nuntă

Nu au fost însă torturi masive, tradiționale, ci mai multe creații rafinate, fiecare gândită în stilul artistei: simple, elegante și cu detalii care i-au pus amprenta personală pe momentul dulce al serii. Practic, desertul a fost transformat într-un adevărat spectacol vizual și gustativ, perfect pentru vibe-ul unei nunți moderne, dar cu mult bun gust.

Imediat după ceremonie, Alina a împărtășit cu fanii primele imagini din cea mai importantă zi a vieții ei. Mireasa a strălucit într-o rochie tip sirenă, din dantelă, cu corset, trenă și un voal clasic. Ținuta a fost completată cu un buchet de cale albe și bijuterii din aur alb, alegere ce i-a accentuat stilul elegant și sofisticat.

În urmă cu un an, artista declara pentru CANCAN.RO:

„O să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să trăim lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative, mai ales că un eveniment de genul presupune multă implicare și suficient timp”.

Iar acum e clar că planurile au dat roade: nunta a fost o combinație perfectă între eleganță, discreție și momente-surpriză.

CITEȘTE ȘI:

Alina Eremia şi Eduard Barbu se căsătoresc! E BOMBA verii! Cine sunt naşii celebrului cuplu: au construit un imperiu de milioane

Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit azi cu Eduard Barbu