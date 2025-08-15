Acasă » Exclusiv » Alina Eremia şi Eduard Barbu se căsătoresc! E BOMBA verii! Cine sunt naşii celebrului cuplu: au construit un imperiu de milioane

Alina Eremia şi Eduard Barbu se căsătoresc! E BOMBA verii! Cine sunt naşii celebrului cuplu: au construit un imperiu de milioane

De: Loriana Dasoveanu 15/08/2025 | 23:40
Este o zi specială pentru Alina Eremia și Eduard Barbu! Cei doi își unesc destinele în fața lui Dumnezeu. Într-o ceremonie restrânsă, cu prietenii, părinții și apropiații, cuplul se pregătește de cea mai importantă zi din viața lor. Nunta va avea loc într-o locație de suflet, iar mirii sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate de la cea mai așteptată nuntă a anului. 

Alina Eremia și partenerul ei, Eduard Barbu își unesc destinele într-o ceremonie secretă și restrânsă! După nouă ani de relație și un an și jumătate de la cererea în căsătorie, artista și iubitul ei vor păși către altar. Alături le vor sta părinții, nașii, cunoscuți și ei și foarte apropiați de celebrul cuplu, dar și câțiva prieteni de suflet. Ceremonia religioasă va avea loc într-un cadru restrâns și intim, iar momentul în care vor spune marele Da va fi unul cu totul special.

Alina Eremia se căsătorește cu logodnicul ei, Edi Barbu! Cine sunt nașii

Alina Eremia și Edi Barbu vor spune cel mai frumos Da din viața lor. Însurățeii au ales o locație specială atât pentru ceremonia religioasă, cât și pentru petrecerea care se va ține la Palatul Snagov. Nașii celebrului cuplu sunt Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui. Părinții vedetei sunt foarte entuziasmați și emoționați pentru ziua cea mare, iar fratele ei, Mircea Eremia, va fi cavaler de onoare.

Alina Eremia și Eduard Barbu se căsătoresc!
Alina Eremia și Eduard Barbu se căsătoresc!

Așa cum știm, Edi Barbu a cerut-o în căsătorie pe Alina Eremia chiar de ziua lui în iarna anului trecut. Cei doi se aflau într-o vacanță de vis în Thailanda, iar momentul a fost unul cu totul special. Artista a zis marele Da, apoi s-a fotografiat mândră cu superba bijuterie pe deget. De atunci a trecut un an, timp în care cei doi au pus la punct detaliile unei nunți de vis. Au angajat un wedding planner care a pus la punct fiecare detaliu, tocmai pentru că Alina și partenerul ei sunt extrem de ocupați. În privința rochiei de mireasă, artista mizează pe o rochie clasică și elegantă care îi va scoate în evidență silueta perfectă.

Alina Eremia a optat pentru o rochie de mireasă care i se potrivește perfect
Alina Eremia se căsătorește cu alesul inimii sale, Edi Barbu!

În urmă cu un an, Alina Eremia oferea un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care ne dezvăluia planurile legate de nuntă.  „O să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să triăm lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative, mai ales că un eveniment de genul presupune multă implicare și suficient timp”, spunea artista.

(CITEȘTE ȘI: Alina Eremia face dezvăluiri pentru CANCAN.RO, după ce a fost cerută de soție: ”Nu știu ce vine prima dată, nunta sau copilul!” )

×