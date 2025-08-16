Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit azi cu Eduard Barbu

Este o zi magică pentru Alina Eremia și Eduard Barbu. Cei doi au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, alături de ei fiind rudele și cei mai apropiați prieteni. Noi avem primele imagini cu artista în rochie de mireasă.

După 8 ani de relație, Alina Eremia și Eduard Barbu și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Artista a fost cerută în căsătorie în urmă cu un an, iar sâmbătă, 16 august 2025, cei doi au pășit către altar. Ceremonia religioasă a avut loc într-un cadru de poveste, ferit de ochii curioșilor, alături de ei fiind rudele și cei mai apropiați prieteni.

Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit

Alina Eremia și Eduard Barbu au spus cel mai sincer și curat ”DA” din viața lor. Ceremonia religioasă a avut loc într-un cadru de poveste, la Palatul Snagov, acolo unde în aceste momente are loc marea petrecere. Nașii celebrului cuplu sunt Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui.

Imediat după ce au devenit oficial soț și soție, Alina Eremia a împărtășit cu prietenii virtuali primele imagini de la eveniment. Artista a fost în centrul atenției și nu este de mirare având în vedere rochia de mireasă pe care a îmbrăcat-o. A mizat pe o rochie în stil sirenă, cu dantelă, corset, trenă și un voal pe cap. Ținuta a fost accesorizată cu un buchet de cale albe și un se de bijuterii din aur alb – vezi AICI imagini.

În urmă cu un an, Alina Eremia oferea un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care ne dezvăluia planurile legate de nuntă. „O să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să triăm lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative, mai ales că un eveniment de genul presupune multă implicare și suficient timp”, spunea artista.

