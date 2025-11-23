George Ivașcu îmbină armonios filmările la “Tătuțu’” cu spectacolele de teatru, dar și cu activitatea la catedră. I-au trecut prin mână mulți studenți, iar cu unii dintre ei a avut ocazia să lucreze împreună la proiectele de la Pro TV, precum „Clanul” sau „Tătuțu'”. Iată că și cea mai nouă vedetă din trust, Ana Ularu, amfitriona show-ului “Trădătorii” a fost școlită de celebrul actor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, George Ivașcu a oferit detalii inedite despre studenta Ana Ularu, acțiunea din serialul de pe Voyo, dar și ce dorințe are pentru acest an.

Cu ocazia celebrării celor 30 de ani de la lansarea Pro TV-ului, printr-un eveniment grandios, la care au participat vedetele postului, George Ivașcu a avut ocazia să își revadă mulți colegi de breaslă, unii dintre ei numărându-se printre studenții săi. Ana Ularu, cea mai nouă vedetă a postului TV, a avut ocazia să aprofundeze studiile la un master, unde Ivașcu i-a fost profesor.

George Ivașcu: “Mulți pățesc multe nepățite din cauza noastră”

CANCAN.RO: La ce să ne așteptăm în acest sezon din serialul serialul Tătuțu, care este deja pe Voyo?

George Ivașcu: În primul rând la mult mai multă acțiune. Doi – o să vedeți cum evoluează Pelicanu’, care din copil de trupă așa, aciuat pe lângă Tătuțu’ ușor ușor împreună cu Iulică încep să devină independenți și să îi recunoaștem pe cei pe care i-am văzut în Clanul. Și anume cei care de fapt încurcă lucrurile și mulți pățesc multe nepățite din cauza noastră.

CANCAN.RO: Top 3 dorințe pentru acest final de an?

George Ivașcu: Îmi doresc foarte tare să fie o toamnă plăcută, nu friguroasă. Îmi doresc foarte tare ca oamenii să se bucure de cât mai mult divertisment, chiar să învețe să se bucure și pentru mine personal îmi doresc foarte multă liniște.

Pentru mine liniștea înseamnă să alternez foarte tare momentele profesionale cu cele personale, adică să am timp și pentru mine, familie și pentru prieteni în mod special.

CANCAN.RO: Ce pasiuni de timp liber aveți?

George Ivașcu: Nu sunt o natură sportivă, dar în schimb îmi place foarte mult să particip la competiții sportive și să fiu un suporter foarte bun.

George Ivașcu despre Ana Ularu: “Să aibă credere în ea”

CANCAN.RO: Dar George Ivașcu la catedră la facultate, cum este?

George Ivașcu: Îmi place să spun despre mine că sunt un profesor care se comportă ca un tată care își învață copilul să meargă pe bicicletă. Adică e momentul în care eu îi țin de șa acum și peste puțin timp mă bucur de călătoria lor. Și după cum ați văzut astăzi, acum, aici, la acest eveniment, sunt foarte mulți din foștii mei studenți care acum sunt actori importanti. În afară de Denis Hanganu este Eduard Păuna, chiar Ana Ularu a fost studenta mea la master.

CANCAN.RO: Cum era Ana Ularu ca studentă?

George Ivașcu: Ana întotdeauna a fost un profesionist. De când era mică, țin minte că își dorea foarte tare să fie perfecționistă. Chiar dacă îi spui „e bine”, ea spune: “Se poate și mai bine”. E omul acela care își iubește și își respectă atât de mult publicul, încât știe că poate mai mult sau că trebuie să ofere mai mult.

CANCAN.RO: A avut 10 pe linie?

George Ivașcu: Da. În afară faptului că este un om foarte frumos, talentat, este și deosebit de muncitoare. Noi vedem doar produsul final, noi vedem doar ce ne oferă ea, dar ea întotdeauna a privit profesia asta aproape ca un matematician, cu foarte multă rigoare.

CANCAN.RO: Ce sfaturi i-ați dat la momentul respectiv?

George Ivașcu: Să fie ea, să aibă credere în ea. Pentru că are atâtea calități încât important este să nu se lase sub influența factorilor externi care uneori te pot parazita și să îți creeze mai mult îndoieli decât încredere.

