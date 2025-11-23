Acasă » Exclusiv » George Ivașcu, dezvăluiri despre prezentatoarea reality-show-ului „Trădătorii”, de la Pro TV: „Foarte multă rigoare” | EXCLUSIV

George Ivașcu, dezvăluiri despre prezentatoarea reality-show-ului „Trădătorii”, de la Pro TV: „Foarte multă rigoare” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 23/11/2025 | 11:47
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

George Ivașcu îmbină armonios filmările la “Tătuțu’” cu spectacolele de teatru, dar și cu activitatea la catedră. I-au trecut prin mână mulți studenți, iar cu unii dintre ei a avut ocazia să lucreze împreună la proiectele de la Pro TV, precum „Clanul” sau „Tătuțu'”. Iată că și cea mai nouă vedetă din trust, Ana Ularu, amfitriona show-ului “Trădătorii” a fost școlită de celebrul actor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, George Ivașcu a oferit detalii inedite despre studenta Ana Ularu, acțiunea din serialul de pe Voyo, dar și ce dorințe are pentru acest an.

Cu ocazia celebrării celor 30 de ani de la lansarea Pro TV-ului,  printr-un eveniment grandios, la care au participat vedetele postului, George Ivașcu a avut ocazia să își revadă mulți colegi de breaslă, unii dintre ei numărându-se printre studenții săi. Ana Ularu, cea mai nouă vedetă a postului TV, a avut ocazia să aprofundeze studiile la un master, unde Ivașcu i-a fost profesor.

George Ivașcu: “Mulți pățesc multe nepățite din cauza noastră”

CANCAN.RO:  La ce să ne așteptăm în acest sezon din serialul serialul Tătuțu, care este deja pe Voyo?

George Ivașcu: În primul rând la mult mai multă acțiune. Doi – o să vedeți cum evoluează Pelicanu’, care din copil de trupă așa, aciuat pe lângă Tătuțu’ ușor ușor împreună cu Iulică încep să devină independenți și să îi recunoaștem pe cei pe care i-am văzut în Clanul. Și anume cei care de fapt încurcă lucrurile și mulți pățesc multe nepățite din cauza noastră.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
George Ivașcu, despre noul sezon al serialului „Tătuțu'”

CANCAN.RO: Top 3 dorințe pentru acest final de an?

George Ivașcu: Îmi doresc foarte tare să fie o toamnă plăcută, nu friguroasă. Îmi doresc foarte tare ca oamenii să se bucure de cât mai mult divertisment, chiar să învețe să se bucure și pentru mine personal îmi doresc foarte multă liniște.

Pentru mine liniștea înseamnă să alternez foarte tare momentele profesionale cu cele personale, adică să am timp și pentru mine, familie și pentru prieteni în mod special.

CANCAN.RO: Ce pasiuni de timp liber aveți?

George Ivașcu: Nu sunt o natură sportivă, dar în schimb îmi place foarte mult să particip la competiții sportive și să fiu un suporter foarte bun.

George Ivașcu despre Ana Ularu: “Să aibă credere în ea”

CANCAN.RO: Dar George Ivașcu la catedră la facultate, cum este?

George Ivașcu: Îmi place să spun despre mine că sunt un profesor care se comportă ca un tată care își învață copilul să meargă pe bicicletă. Adică e momentul în care eu îi țin de șa acum și peste puțin timp mă bucur de călătoria lor. Și după cum ați văzut astăzi, acum, aici, la acest eveniment, sunt foarte mulți din foștii mei studenți care acum sunt actori importanti. În afară de Denis Hanganu este Eduard Păuna, chiar Ana Ularu a fost studenta mea la master.

CANCAN.RO: Cum era Ana Ularu ca studentă?

George Ivașcu: Ana întotdeauna a fost un profesionist. De când era mică, țin minte că își dorea foarte tare să fie perfecționistă. Chiar dacă îi spui „e bine”, ea spune: “Se poate și mai bine”. E omul acela care își iubește și își respectă atât de mult publicul, încât știe că poate mai mult sau că trebuie să ofere mai mult.

Ana Ularu a fost studenta lui George Ivașcu

CANCAN.RO: A avut 10 pe linie?

George Ivașcu: Da. În afară faptului că este un om foarte frumos, talentat, este și deosebit de muncitoare. Noi vedem doar produsul final, noi vedem doar ce ne oferă ea, dar ea întotdeauna a privit profesia asta aproape ca un matematician, cu foarte multă rigoare.

CANCAN.RO: Ce sfaturi i-ați dat la momentul respectiv?

George Ivașcu: Să fie ea, să aibă credere în ea. Pentru că are atâtea calități încât important este să nu se lase sub influența factorilor externi care uneori te pot parazita și să îți creeze mai mult îndoieli decât încredere.

Foto: Pro TV

CITEȘTE ȘI: Povestea episodului necenzurat cu Pelicanu’: „M-am dus blană!” Scenaristul serialului „Tătuțu’” a sărit de pe scaun, dar a lăsat filmarea să curgă!

NU RATA: Drama prin care trece actorul din Clanul: ”Nu meritam!” N-a mai vorbit despre asta, iar acum îți smulge lacrimile

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV
Exclusiv
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV
A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans
Exclusiv
A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză ...
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” ...
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut ...
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
Vezi toate știrile
×