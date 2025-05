George Ivașcu are o viață fabuloasă, cu roluri memorabile în piese de teatru, filme și seriale TV. Oamenii îl identifică drept Pelicanu’, personajul pe care și-a pus amprenta în serialul „Clanul” (Pro TV), iar aventurile acestuia vor continua și în cel de-al doilea sezon „Tătuțu'”, care se filmează la foc automat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul ne-a relatat o scenă de pe platourile de filmare, care a luat o altă întorsătură, dar care a rămas necenzurată în acel episod. De asemenea, actorul a făcut dezvăluiri și despre viața personală alături de regizoarea Alice Barb, după 36 de ani de relație, precum și regulile nescrise după episodul din 2008, când nevasta i-a intentat divorț.

George Ivașcu are noroc de o parteneră de viață din același domeniu, care îi este un real sprijin în profesie. El susține că disputele profesionale cu Alice Barb sunt constructive, mai ales că sunt doi oameni care țin unul la celălalt. Actorul ne-a povestit și cum s-a soldat pentru Pelicanu’ o scenă de bătaie desfășurată pe platourile de filmare ale serialului “Tătuțu’”, primul sezon fiind difuzat recent la Pro TV.

George Ivașcu: “Automat mă scoteau din anonimat, pentru că girau ei pentru cine sunt”

CANCAN.RO: Care a fost rolul care v-a scos din anonimat, rol din lumea filmului?

George Ivașcu: E greu de spus, pentru că am avut șansa să joc – când eram tânăr – în regia unor mari regizori, alături de mari actori, deci în producții importante și automat mă scoteau din anonimat, pentru că girau ei pentru cine sunt.

CANCAN.RO: Când ați fost validat și nu ați mai fost privit ca tânărul actor ieșit de pe băncile facultății?

George Ivașcu: Eu am avut șansa unor întâlniri atât de importante încât mi-ar fi foarte greu acum să spun: da, domne. Atunci când am făcut, dau un exemplu, Modigliani, care a însemnat foarte mult, am învățat ce înseamnă să lucrezi într-un sistem occidental, ce înseamnă un rol important, ce înseamnă actori cu renume internațional. Da, aș putea spune că a fost un moment esențial. Dar iar aș fi nedrept cu celelalte filme și ceilalți regizori și dați-mi voie să fiu ușor diplomat. Mi-e dor de unii, să mai lucrez cu unii și n-aș vrea să fac acum vreo greșeală să spună: dar pe mine m-ai uitat…

CANCAN.RO: Ați avut vreodată dorința de a reuși în afară? Ați făcut vreun demers în acest sens?

George Ivașcu: Nu, chiar întotdeauna și o spun cu bucuria actorului care, fiind validat de publicul nostru, bucuria mea întotdeauna a fost când mă recunoaște publicul din diversele generații. Ești tânăr e un public matur care te validează, după care vin generații noi pe care trebuie să le convingi la rândul tău din nou și atunci pentru mine bucuria fiecărui rol a însemnat mai mult exact bucuria unui copil căruia i se dă șansa să joace într-un joc.

George Ivașcu: “Ca orice relație de iubire căutăm să fie durabilă”

CANCAN.RO: Legat de întâlnirea cu Alice, v-a fost teamă la începuturi să faceți acest pas, având în vedere că amândoi faceți parte din același domeniu?

George Ivașcu: Nu, pentru că, în primul rând, că a fost bazată pe iubire și ca orice relație de iubire căutăm să fie durabilă, iar profesia pentru noi a însemnat pur și simplu un suport unul pentru celălalt. Adică întotdeauna ne-am sprijinit unul pe celălalt.

CANCAN.RO: Dar disputele profesionale cum s-au soldat de-a lungul timpului?

George Ivașcu: Disputele profesionale sunt, în primul rând, dispute între doi oameni care țin unul la celălalt și îi doresc celuilalt binele.

CANCAN.RO: De câți ani sunteți împreună?

Din ‘89.

George Ivașcu despre filmările de la „Tătuțu’: “M-am dus blană”

CANCAN.RO: Ce ați învățat în urma acelui moment în care ați divorțat?

George Ivașcu: Am spus lucrul ăsta și aici a fost meritul principal al lui Alice de a mă aduce cu picioarele pe pământ și de a mă învăța că e foarte important echilibrul în viața unui om. Adică, ok, îți place profesia asta, ok, îți dedici foarte mult timp ei, minunat, dar dacă nu ai echilibru între ce faci, ce muncești și sufletul tău și pasiunile tale personale ca și om, riști să te dezechilibrezi.

CANCAN.RO: Să vorbim și despre serialul “Tătuțu’”. Ce se mai întâmplă pe platourile de filmare? Ne spuneți vreo peripeție pe care nu o vom vedea pe micul ecran?

George Ivașcu: În primul rând, pentru mine rolul cel mai important la momentul ăsta e rolul Pelicanu’. Mă bucură foarte tare că deja oamenii mă strigă pe numele Pelicanu’, ceea ce înseamnă pentru orice actor o reușită profesională a faptului că oamenii te identifică cu personajul, iar întâmplări sunt nenumărate. Avem acum perioada în care în sezonul 2 e mult mai multă acțiune și evident că sunt și mai multe greșeli.

Aveam o bătaie de făcut acum câteva zile și atâta pot să vă zic că de unde trebuia să mă arunce peste cap, nu mi-a ieșit și m-am dus blană. Am căzut pur și simplu blană de-a dreptul. Nu m-am lovit, dar o să vedeți că a devenit mult mai nostim în episod acest mic accident.

