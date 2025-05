Codin Maticiuc a făcut dezvăluirea, apoi și-a pus mâinile-n cap: s-a bătut cu o călugăriță karatistă, alături de Pelicanu`, și… ”M-or da ăștia afară de la PRO TV!”

Codin Maticiuc a participat, zilele trecute, la premiera de gală a filmului “Sirenele”. Prezența lui la Cinema City din Afi Cotroceni nu a fost deloc întâmplătoare, el având dublu rol: de investitor alături de Andra Gogan și Răzvan Gogan, dar și de producător. După o așteptare de 4 ani, pelicula de un milion de euro a fost lansată în cinematografe, iar Codin Maticiuc a profitat de ocazie și și-a scos fetele la film. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, el ne-a vorbit despre asocierea cu frații Gogan, specificând că nu își va băga fiicele în filme, doar pentru că el pune bani. Cu această ocazie, ne-a dat și un spoiler despre Tătuțu’, moment în care s-a întrerupt brusc interviul. Mai în glumă, mai în serios, actorul a subliniat că întâmplarea ar fi…un semn.

Codin Maticiuc produce și joacă în filme de succes. A făcut senzație cu personajul său, Iulică, în “Clanul”, iar aventurile duo-ului Pelicanu’ – Iulică sunt continuate în serialul “Tătuțu”, de la Pro TV, care prezintă de fapt istoria personajelor din “Clanul” cu 20 de ani în urmă. Aflați în toiul filmărilor, Codin a dat un spoiler interesant pentru CANCAN.RO. Nu ratați ce a urmat după, dar mai ales explicația dată de Codin Maticiuc cu nota de umor specifică.

(CITEȘTE ȘI: Codin Maticiuc, prins cu minciuna! La asta nu te aşteptai din partea lui! Pe cine a păcălit actorul ultima dată: ”Am zis că am…”)

Codin Maticiuc: “Este și moștenirea pe care o las pentru fetele mele”

CANCAN.RO: Te regăsim în calitate de producător alături de Andra și fratele ei. Povește-mi un pic despre acest business în care ai investit, din ce mi-a zis Andra. Afacere, prietenie, cum stau lucrurile, de fapt?

Codin Maticiuc: Este un business, este și multă prietenie și este și moștenirea pe care o las pentru fetele mele. Pentru că, până acum, le povesteam că sunt producător de film și spuneau: “Arată-ne un film produs de tine!” Nu pot, pentru că toate sunt niște mizerii, la care nu aveți voie la vârsta asta. Iată primul film pe care l-am produs și pe care și fetele mele pot să-l vadă. Și acum mă gândesc: chiar și pe mama aș putea să o duc la asta.

Codin Maticiuc: “Nu aș vrea să le bag în toate filmele doar pentru că eu pun bani”

CANCAN.RO: Smaranda (n.r. fata cea mare) nu vrea să mai apară în vreun film după debutul alături de Gașca Zurli?

Codin Maticiuc: Smaranda vrea de vrut. Smaranda și Ilinca sunt sirene dacă le întrebi. Ele sunt sirene, așteaptă doar vârsta de 16 ani să se transforme. Deci sigur ar fi vrut să joace, de exemplu, în acest film, doar că eu nu le împing dacă nu cred că li se potrivește sau dacă nu cred că pot să facă.

O să vedeți că în acest film au apărut așa doar niște cadre cu niște copii. Nu aș vrea să le bag în toate filmele doar pentru că eu pun banii. În momentul în care li se va potrivi pe bune ceva și în care vor fi cei mai buni de la casting și vor lucra în sensul ăsta, vreau să le învăț cu chestia asta, vreau să le învăț că fiecare lucru în viață nu se obține așa doar de la sine, ci trebuie să tragi un pic.

CANCAN.RO: Spune-mi ce urmează în vara asta pentru tine? Cât la sută muncă, cât la sută relaxare? Cum le îmbini?

Codin Maticiuc: 99% alcool, vodka dacă se poate. Vara asta e o vara foarte mult pe vodka. Merg la Electric Castle, Untold, Beach, Please! Dar eu chiar și când merg la astea, am niște activări, am niște lucruri, urmează “Cursa” în toamnă, promovăm toată vara. Adică e treabă, eu de câte ori zic că beau, beau, dar și fac ceva treabă acolo.

Codin Maticiuc: “Am prins toate anotimpurile într-o singură zi”

CANCAN.RO: S-au terminat filmările la “Tătuțu‘” sau e doar o pauză?

Codin Maticiuc: Nu, nu, “Tătuțu‘“ sezonul 2 este în desfășurare, filmăm. Începem cu el, toamna asta intră pe Voyo și probabil că în 2026 intră și pe ProTV. Încă filmăm, îți arăt acum programul, zilele astea am. E foarte funny “Tătuțu‘“ 2, nu știu, îmi vine să-ți dau așa spoilere. Este funny rău de tot, cel puțin părțile mele cu Pelicanu’. Noi în “Tătuțu’” primul sezon am intrat prin episodul 7-8 și nu avea haz. Ce clan să fie fără Pelicanu’ și Iulica? Greu, greu.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre peripețiile de la filmări?

Codin Maticiuc: Am avut o zi într-o pădure acum, de curând, cu George Mihăiță, deci Tătuțu’ și cu George Ivașcu, cu Pelicanu”.

Eram mai mulți acolo, eram cu Dogioiu, eram mai mulți. Țin minte, a fost ceva ireal, în sensul în care am prins toate anotimpurile într-o singură zi. Am venit dimineața era răcoare. După aceea a fost foarte cald, după aceea a venit o furtună, au început să cadă frunzele, părea că-i toamnă în pădure. Cădeau frunzele peste tot pe noi. După care a venit un frig și o urgie de ploaie. Într-o singură zi ne-a fost frig, foarte frig, cald, foarte cald, potrivit, ne-a plouat, nu ne-a plouat, ne-am uscat, a fost ceva îngrozitor!

Codin Maticiuc: “O fi spoiler, m-or da ăstia afară de la Pro TV!?”

Codin Maticiuc: Vă mai spun o singură chestie, că sunt foarte multe spoilere. Ăsta o fi spoiler, m-or da ăștia afară de la Pro TV!? Nu-mi dau seama, eu zic. Am avut o scenă în care efectiv eu și cu Pelicanu’ ne-am bătut cu o călugăriță karatistă.

Acesta este momentul în care cameramanul nostru a trebuit să schimbe bateria la camera video și filmarea a fost întreruptă. Interviul a continuat.

Codin Maticiuc: Îți povesteam despre scena aia, dar trebuie să știți: cameramanului i-a căzut bateria, a făcut o pauză, vreau să vă spun că ăsta este de la Dumnezeu, adică Dumnezeu mi-a zis: e spoiler, te dă afară de la Pro TV! Că am zis: mă dă afară de la Pro TV, dacă zic de scena când ne batem cu călugărița karatistă. Dumnezeu a zis: până aici! Mi-a tăiat! Știi cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Dacă eu continui, se schimbă bateria, eu continui, numai, gata!

Foto: Instagram

